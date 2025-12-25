Steinbach József: Jó megállni, Isten igéjére figyelni, és nem csak az ünnepeken

karácsony;református egyház;Steinbach József;

2025-12-25 13:54:00 CET

A református püspök szólt arról is, hogy Jézus Krisztus csendet teremt, minden ellenkezésünk ellenére igazi életes csendet, és elcsendesedésre hív bennünket.

Az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett, képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életvihar közepette is nagy csendességet teremteni - mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a balatonalmádi református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Márk evangéliumából idézte fel, hogy amikor Jézus egy viharba került hajón ráparancsolt a forgószélre, az elállt, a vihart nagy csendesség követte.

Steinbach József azt mondta: bizonyos életszakaszokban a mi lelkünk is beesteledhet, és úgy érezhetjük, hogy holtponton vagyunk. Erről mozdítanak ki Jézus szavai, hogy menjünk át a túlsó partra – emelte ki, hangsúlyozva a többes szám jelentését, hogy vele együtt menjünk, ne egyedül, és Jézus vezessen minket.

Egy zajjal szennyezett, szinte tébolyodott világban jó hallani erről a csendről, ami nem szomorú, süketítő csend, hanem olyan, mint amikor szép időben éppen csak fodrozódik a Balaton vize, és látszik, hogy ott van az élet. Valójában műveld és őrizd egysége ez a csendesség, ami tulajdonképpen maga az üdvösség is – szólt a püspök.

Az emberek azonban tartózkodnak a csendtől, nem tudnak vele mit kezdeni, mert egyrészt unalmas, másrészt nem mérhető a mai világ teljesítményorientált mércéjével, illetve azért is, mert azzal bele kell nézniük az élet ürességébe. Steinbach József jelezte: jó megállni, Isten igéjére figyelni, és nemcsak az ünnepeken. Arról szólva, hogy a jövő év a református egyházban az imádság éve lesz, Rudolf Bohren svájci teológus könyvéből idézve megjegyezte: ha a Bibliával a kézben imádkozunk, nem elveszítjük, hanem megnyerjük az időt, és lesz időnk mindenre, ami Isten szerint fontos. A püspök igehirdetése végén úgy fogalmazott: Jézus Krisztus csendet teremt, minden ellenkezésünk ellenére igazi életes csendet, és elcsendesedésre hív bennünket. Hozzátette: az a feladatunk a világban, hogy az ő csendet teremtő eszközei lehessünk.

Nem a világ viharjait kell megoldanunk, hanem a magunk helyén lecsendesíteni a viharokat, békességszerzővé lenni, Istent dicsőítve odafigyelni a másikra – mondta Steinbach József.