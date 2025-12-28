Idős férfi halt meg lakástűzben Üllőn

lakástűz;Üllő;halálos áldozat;idős férfi;

2025-12-28 11:01:00 CET

Egy százhúsz négyzetméteres, hentesüzlettel egybeépített családi házban keletkezett tűz. A hentesboltban dolgozók hozták ki az épületben rekedt férfit, és kezdték meg az újraélesztését.

Vasárnap reggel háromnegyed nyolckor érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Üllőn kigyulladt egy épület a Pesti úton - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Azt írják, egy százhúsz négyzetméteres, hentesüzlettel egybeépített családi házban keletkezett tűz. A tüzet a hentesboltban dolgozók észlelték, ők hozták ki az épületben rekedt idős férfit, kezdték meg az újraélesztését, valamint értesítették a tűzoltókat.

Az épület lakórésze teljes terjedelmében égett. Az esethez tizenhat tűzoltó vonult négy járművel. A kiérkező tűzoltók folytatták az idős férfi újraélesztését, megkezdték a tűz tovább terjedésének megakadályozását, illetve két gázpalackot is kivittek az épületből, megelőzve, hogy azok felrobbanjanak.

Az idős férfi újraélesztése nem járt sikerrel, a tűzben egy idős nő is könnyebben megsérült. A lángok eloltása több mint egy órát vett igénybe, a ház lakhatatlanná vált. A tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni - zárul a közlés.