Nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépeket tesztelt Észak-Korea, minden erejét a nukleáris arzenál fejlesztésére akarja összpontosítani

Észak-Korea;teszt;robotrepülőgép;Kim Dzsongun;

2025-12-29 08:22:00 CET

Kim Dzsongun nagyon elégedett volt.

Észak-Korea nagy hatótávolságú stratégiai manőverező robotrepülőgépeket tesztelt vasárnap Kim Dzsongun észak-koreai vezető jelenlétében az ország nukleáris elrettentő képességének a tesztelésére - számoltak be hétfőn nyugati hírügynökségek az észak-koreai KCNA állami hírügynökség jelentése nyomán.

A KCNA tájékoztatása szerint a Nyugati-tenger, vagyis a Koreai-félszigettől nyugatra fekvő Sárga-tenger fölött végrehajtott indítások célja a fegyverrendszer harckészségének, valamint az ország elrettentő és ellentámadási képességeinek ellenőrzése volt. A közlemény szerint a robotrepülőgépek több mint két órán át repültek, majd sikeresen eltalálták kijelölt célpontjukat. A KCNA által közzétett felvételek a kilövést és a becsapódást is bemutatták.

Kim Dzsongun – idézi az AP amerikai hírügynökség – nagy elégedettségének adott hangot, és hangsúlyozta, hogy Észak-Korea minden erejét a nukleáris arzenáljának a korlátlan és kitartó fejlesztésére összpontosítja. A KCNA idézte Kim Dzsongunt, aki szerint a nukleáris elrettentés elemeinek rendszeres ellenőrzése felelős lépés a fennálló biztonsági fenyegetések közepette.

A dél-koreai egyesített vezérkari főnökség megerősítette, hogy a hadsereg vasárnap reggel, helyi idő szerint nyolc óra körül több manőverező robotrepülőgép indítását észlelte a Phenjantól északra fekvő Szunan térségéből.

A dél-koreai védelmi minisztérium szóvivője szerint az északi szomszéd közelmúltbeli fegyverkezési tevékenységei - köztük az atommeghajtású tengeralattjáró építésével kapcsolatos munkák - aláássák a békét és a stabilitást a Koreai-félszigeten.

Észak-Korea az elmúlt években egyre gakrabban hajt végre rakéta- és robotrepülőgép-teszteket. A lépések célja egyrészt a precíziós csapásmérő képességek fejlesztése, másrészt az Egyesült Államok és Dél-Korea kihívása, valamint fegyverrendszerek kipróbálása az Oroszországnak történő esetleges szállítások előtt.

A Yonhap dél-koreai hírügynökség egy katonai forrásra hivatkozva nem zárta ki további észak-koreai rakétatesztek lehetőségét az újév környékén, ezt azonban a dél-koreai hadsereg hivatalosan nem kommentálta.

Észak-Korea a szakértői becslések szerint több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezik. Az ország 2006-ban hajtotta végre első atomkísérletét, és azóta többször hangsúlyozta, hogy a nemzetközi szankciók ellenére fenntartja nukleáris fegyverarzenálját, amelyre saját állítása szerint az Egyesült Államok és szövetségesei jelentette katonai fenyegetéssel szembeni elrettentéshez van szüksége.