Vasas Tamás: feljegyzések az ágytámla közeléből

akkoriban az ideje nagy részét azzal töltötte,

hogy leveleket kezdett meg a laptopján, ennek

sem örültek nagyon a nővérek, hogy egyáltalán

van neki ott bent egy laptopja, de a főorvos

asszony megengedte, „munkavégzési okokból”,

ez volt a magyarázat, dehát milyen munkát kell

egy ilyen fickónak laptopon végeznie, így ismét

legalább gyanús, de inkább aggasztó jelenséggé

vált az osztályos személyzet számára, az irkáló

pizsamás ember a laptopjával, akitől a szökés

sem áll távol, mi van, ha egész nap csak egy

ostoba számítógépes játékhoz püföli

a billentyűket, ami amúgy is

csak tovább hiszterizálja?

de a főorvos asszonynak

kell tudnia, hogy

mit csinál.



közben ő maga is egyre bizonytalanabb lett

abban, hogy tényleg leveleket ír-e, vagy csak

a mozdulat ismétlődik benne, ahogy a kurzor

pislog, mintha figyelné őt, mintha számolná,

hányszor törli ki ugyanazt a mondatot, amely

sosem akar a végére érni, szóval önvallomás,

magyarázkodás, vagy csak valami tárgytalan

mellébeszélés, ezt már rég nem tudta, hogy

kinek írna, hogy ki olvasná el, vajon akarná-e

bárki, hogy őt olvassa, vagy jobb lenne, ha

csak a gép mentené el a félbehagyott sorokat,

mint egy különös, névtelen naplót, ami talán

mégiscsak pontosabban dokumentálja

majd a bent töltött időt, mint egyszer

egy másik laptopon megkezdett

zárójelentés.