köztársasági elnök;Novák Katalin;Szőlő utca;kegyelmi botrány;

2026-01-03 06:00:00 CET

Míg Varga Judit épp hányingerrel küzd, Novák Katalin már gyógyulgat. Ő maga mögött hagyta az embert próbáló csaknem két évet, már csak megértésre van szüksége a teljes felépüléshez. A pedofil botrányba belebukó volt köztársaság elnök kitartó kollégánk megkereséseire azt válaszolta, nem szeretné az aktuális közéleti kérdéseket kommentálni, és igyekszik az életét nem a nyilvánosság előtt élni.

Szeptember 7-e óta összesen nyolcszor próbáltuk szóra bírni. Megkérdeztük, mi a véleménye a kötcsei piknikről és a fideszes Digitális Polgári Körökről. Milyen üzenetet tart fontosnak az október 23-ai békemeneten résztvevőknek a jelenlegi politikai-társadalmi helyzetben. Kértük, hogy volt családügyi miniszterként értékelje a Szőlő utcai intézmény ügyében nyilvánosságra került információkat, és mondja el, mit szól ahhoz, hogy a kormány szerint nincsenek kiskorú áldozatai a javítóintézeti botránynak, amit végül a legfőbb ügyész cáfolt.

Novák, aki miniszteri tanácsadóból családügyi miniszter, majd köztársasági elnök lett, inkább nem mond semmit. Pedig néhány éve még annyira másképp gondolkodott. Amikor a csúcson volt, és még a Miatyánk is átértékelődött számára, úgy gondolta, „amikor meg tudjuk fogalmazni, kik vagyunk, olyan igazodási pontokat találunk, amelyek leegyszerűsítik az életünket és megkönnyítik a döntéseinket. Keresztyénnek lenni felelősség és bizonyosság: a keresztyén ember tudja, hogy van dolga, és jó esetben azt is felismeri, hol, kivel van dolga, és mi a feladata.”

Az az ember, aki képes volt a fülébe akasztani pártja nevét, és ugyanilyen ékszerként „OV'22” feliratot csilingeltetni a fülcimpáján, ma nem ismeri fel, kivel lenne dolga és mi lenne a feladata. Bocsánatkérés, őszinte vallomás, gerinces kiállás, egyenes beszéd: ez a bátor ember igazodási pontja. A gyáváé nem.