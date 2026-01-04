Kórházban bukkantak rá arra a személyre, akit nagy erőkkel kerestek Szigetszentmiklóson

keresés;eltűnés;Szigetszentmiklós;

2026-01-04 12:10:00 CET

Szinte minden létező technológiát bevetettek, mire kiderült a pontos tartózkodási helye.

Egy egészségügyi intézményben bukkantak rá arra a személyre, akit kutyákkal, élőerővel és hőkamerás drónokkal kerestek Szigetszentmiklóson.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-posztja szerint az előző éjszaka kérte tőlük segítséget a rendőrség egy szigetszentmiklósi eltűnési ügyben. Bár a kameraképek elemzése alapján kapott irány megegyezett a személykövető kutya munkájával, egy idő után elvesztették a nyomot. Az éjszaka hőkamerákkal vizsgálták át a területet, de ez nem vezetett eredményre. Szombat reggeltől újraindították a légi felderítést, ekkor már egy speciális, AI-alapú szoftver bevonásával. Ez nem hőképet alkalmaz, hanem a technológia repülés közben elemzi a látottakat, és anomáliákat – a környezetbe nem illő emberi alakokat vagy tárgyakat – keres.

Később derült ki, hogy a keresett személy még előző nap a késő esti órákban kórházba került. Mivel az azonosítása akkor még nem volt lehetséges, így történhetett meg, hogy a kutatás nagy erőkkel zajlott tovább. Posztjukat azzal zárták, hogy bár a keresés szuicid szándék miatt indult, a legfontosabb, hogy az illető életben van.





Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.