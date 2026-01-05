Újévi fogadalmak tűzijáték nélkül

közösség;szokások;fogadalom;FOMO;társadalomlélektan;

2026-01-05 06:00:00 CET

Az év utolsó napjai egy furcsa, érzelmileg telített „senkiföldjén” találnak minket. Még bennünk van az ünnepi étel okozta tompaság, de már feszít a kényszer, hogy valami „újat”, nagyot, valami látványosat kezdjünk januártól.

Ma ezért végigtakarítottam a lakást, mert nyomott a kényszer, hogy csináljak valamit… A modern ember már nem mer lazítani, mert azt hisszük, hogy egy percet se vesztegethetünk el a semmittevés oltárán. Pedig semmit tenni is tud nagyon produktív lenni.

A város ilyenkor fényárban úszik, a boltok polcai roroskadásig telnek pirotechnikával,lencsével és túlárazott virslivel.. és a közösségi média azt sugallja: ha nem egy fergeteges, zajos partin búcsúztatod az évet, lemaradsz valamiről. Ez a jelenség ami a népbetegségünk lett az úgynevezett FOMO-jelenség, először a közgazdaságtanban volt és van fontos szerepel különösen a rövid és közép távú befektetésekben és a tőzsdén. Jelentése: fear out of missing, tehát a félelem abból, hogy kimaradunk valami jóból. Sajnos ez a szemlélet begyürűzött a mindennapjainkba, így már nemcsak attól félünk, hogy egy jó befektetésből maradunk ki, hanem egy flancos buliból vagy egy menő furikázásból… Valamiből amire talán nincs is szükségünk…

De mi van akkor, ha a valódi fejlődés nem a rakéták robbanásában, hanem a csendes szavak erejében rejlik? Mi lenne, ha attól félnénk, hogy kimaradunk a saját életünkből? A szilveszteri tűzijáték a modern ember egyik legpontosabb metaforája: látványos, drága, pillanatnyi eufóriát okoz, de végül csak füstöt és szemetet hagy maga után. Ez a „látványbulizás” kultúrája, ahol a hangsúly a külsőségeken van – azon, hogyan nézünk ki ünnepelés közben, nem pedig azon, hogy mi történik bennünk. Bár a tűzijáték az ókori Kínából ered és van mélyebb jelentése is, mégpedig az, hogy elűzze a démonokat, az ártó levegőszellemeket. A tűzijáték tehát eredetileg védelmi mechanizmus volt. Azért durrogtattak, hogy elijesszék a gonoszt, és megtisztítsák a teret az új év előtt. Ez a „tisztító rítus” az, ami mára üres látványossággá szelídült. A zajos partik és a látványos éjféli show-k sokszor csak elfedik a valódi magányt vagy a belső ürességet. A nagy tömegben, a dübörgő zene mellett nem kell szembenéznünk önmagunkkal vagy a társunkkal. Ezzel szemben egy közös, asztal melletti beszélgetés – ahol a telefonok a szoba másik végében maradnak – lehetőséget ad a valódi kapcsolódásra. Sok-sok téma van ami ilyenkor előjön, de egy mély, személyes és családi évértkelés felszínre hozhatja a működésünket mint egyénileg mint pedig családilag.

A pszichológia szerint a boldogságunk egyik legfőbb forrása az oxitocin (a kötődés hormonja), amelyet nem a villogó fények, hanem a mély, érzelmi biztonságot adó beszélgetések szabadítanak fel. Amikor valaki valóban ránk figyel, és mi is rá figyelünk, az építőbb bármilyen méregdrága bulinál. Ez a tisztelet legmagasabb foka: a figyelmünket adjuk önként a másiknak egy olyan világban, ahol mindenki a figyelmünket akarja ellopni.

Hogyan érdemes kezdeni, milyen kérdések segítenek elmélyedni? De minek elmélyedni, hiszen magammal és ezekkel az emberekkel élek, hát itt voltam velük, és tudom mi zajlik bennük… – teszi fel most sok-sok ember e kérdést. De ha belegondolunk, fogalmunk sincs, mi történik velünk.

Jó beszélgetésindító, kezdő kérdések lehetnek:

Milyen volt az elmúlt éved? És miért? Mondd el őszintén!

Melyek voltak az elmúlt év legnehezebb vagy legszebb, legviccesebb, legszomorúbb pillanatai?

Mondj 3 pozitív és 3 negatív szót az elmúlt évről!

Ez remek lehetőség arra, hogy elinduljon egy jó kis beszélgetés, de játéknak sem utolsó. Nálunk bevált, mondjuk mi karácsony reggelén ejtettük meg. Vicces és tanulágos volt egyszerre.