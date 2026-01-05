sajtótájékoztató;

2026-01-05 11:14:00 CET

A 2026-os év harmadik nagy kérdése egy régi ügy, a migráció - mondta Orbán Viktor. Az ő kormány álláspontja változatlan, nem veszünk át egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelmet - hangsúlyozta.