sajtótájékoztató;

Nem veszünk át egyetlen migránst sem

A 2026-os év harmadik nagy kérdése egy régi ügy, a migráció - mondta Orbán Viktor. Az ő  kormány álláspontja változatlan, nem veszünk át egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelmet - hangsúlyozta. 

A politikus ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy kiderült, Orbán Viktor havi nyolcmilliót is kereshet, ha miniszterelnök marad a 2026-os választás után.