A 2026-os év harmadik nagy kérdése egy régi ügy, a migráció - mondta Orbán Viktor. Az ő kormány álláspontja változatlan, nem veszünk át egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelmet - hangsúlyozta.
2026-01-05 11:14:00 CET
A politikus ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy kiderült, Orbán Viktor havi nyolcmilliót is kereshet, ha miniszterelnök marad a 2026-os választás után.