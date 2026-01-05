sajtótájékoztató;

2026-01-05 11:40:00 CET

A kormánypárti Indexnek Orbán Viktor elmondta, óvja a politikai elemzőket attól, hogy megmondják, mi fogja eldönteni a választást. A választásnak mindig van egy misztériuma, és bár izgalmas tudomány, hogyan lehet előrejelezni, mi fog történni, de ha bármelyik politikus azt hiszi, hogy választ tud adni erre a kérdésre, az téved. Majd a magyar választópolgárok döntenek.

Orbán Viktor kifejtette, vesztett már úgy választást, hogy úgy tűnt, nyerni fog, és nyert már úgy választást, hogy senki nem fogadott volna erre. A Fidesz jó helyzetből indul, így mindazonáltal az esélyességről lehet beszélni, mert szerinte a Fidesz mögött sikeres kormányzás áll.

Az Európai Tanács ülései haditanácsok, háborúról döntenek, arról, hogyan győzzenek a háborúban - tért át a miniszterelnök kedvenc témájára, anélkül, hogy kérdés szólt volna erről. Béke, stabilitás, békekötés, békegazdaság - ismételte meg, hozzátéve, szerinte egész Európában gyorsan nőnek a „háborúpárti elittel” szembeni társadalmi mozgalmak.