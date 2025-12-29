Árad a Tisza, de apad a hit, a magyarok többsége szerint Orbán Viktor marad hatalmon a parlamenti választás után

Fidesz;felmérés;hatalom;Publicus Intézet;Tisza Párt;

2025-12-29 05:55:00 CET

A Publicus Intézet friss felmérése szerint továbbra is a Magyar Péter pártja vezet, a bizonytalan szavazók aránya pedig csökken, a magyarok nagy többsége azonban továbbra is Orbán Viktor maradásával számol.

A teljes népességben a Tisza Párt 33, a Fidesz 28 százalékon áll, míg a biztos szavazó pártválasztók között 48-40 az állás Magyar Péter pártja javára – mutatta ki a Publicus Intézet decemberi kutatása, amely a Népszava megbízásából készült.

Az adatsor szerint néhány hónappal a választások előtt hibahatáron belül mozog a két nagy párt népszerűsége. A Publicus novemberi méréséhez képest mindhárom választói csoportban egy-egy százalékot erősödött a Fidesz, de a biztos szavazók között mindketten javítani tudtak; itt a kormánypárt támogatottsága 32-ről 34-re, a Tiszáé pedig 37-ről 38 százalékra emelkedett.

Jelen állás szerint frakciót alakíthatna a Mi Hazánk, és a DK is; őket a biztos szavazó pártválasztók 5-5 százaléka támogatja. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékkal szorulna ki az Országgyűlésből.

Egyre többen döntik el, hogy kire voksolnak áprilisban. A bizonytalan szavazók száma csökkent: teljes népességet tekintve 31-ről, 29 százalékra mérséklődött, ahogy 20-ról 17 százalékra olvadt azok aránya is, akik biztosan szavaznának, de még ingadoznak a pártok között. Ezt Pulai András a választás közelsége mellett a Fidesz „szívóhatásával” magyarázta; úgy véli, hogy kampányintézkedéseivel a kormánypárt visszanyerhette elbizonytalanodott szavazónak jó részét. – A Tisza pedig nagyjából csúcson van – fogalmazott lapunknak a Publicus stratégiai igazgatója. Pulai András szerint a Szőlő utcai botránysorozat nem feltétlenül ártott a Fidesznek. Bár a kormánypárti szavazókat is elérte, ők ezt valószínűleg nem tartják olyan súlyúnak, mint a kegyelmi ügyet.

Mindezzel együtt az erőviszonyok érdemben nem változtak az őszhöz képest. Hibahatáron belüli eltolódásokról beszélünk – értékelte az eredményeket.

Látható azonban, hogy az összes megkérdezett 47 százaléka szeretné, ha a Fidesz megbukna a 2026-os választáson, és mindössze 34 százalék adna újabb esélyt Orbán Viktornak. A társadalom minden iskolázottsági fokán - 8 általános végzettségtől a diplomásokig – nagy többségbe kerültek azok, akik kormányváltást akarnak.

Máshogy alakulnak viszont erőviszonyok, ha az a kérdés, hogy ki milyen kimenetelre számít a választásokon, azaz hisznek-e a kormányváltásban. Bár a budapestiek túlnyomó többsége (51 százalék) biztos abban, hogy áprilisban változás lesz, Magyarország lakóinak a nagy többsége továbbra is Orbán Viktor hatalmon maradásával számol. Tisza-győzelemre most csak a teljes népesség 35-, míg a Fideszére 42 százalékuk fogadna. Érdekes adat, hogy 24 százalék jelenleg nem tudja megjósolni a választás győztesét, ahogy a bizonytalanok 50 százaléka sem. A falvak lakosságának szintén 50 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem számít változásra és csupán 25 százaléknyian gondolják azt, hogy Orbán Viktor négy hónapon belül megbukik.

A kormányváltást akarók között óriási többségben vannak azok, akik valamilyenfajta ellenzéki együttműködést óhajtanak. Csak 21 százalékuk vágyna olyan kormányra, amely kizárólag tiszás politikusokból áll, 69 százalékuk a Tiszán kívüli ellenzéki pártokat is várná egy új kabinetbe. 61 százalék nyilatkozott úgy, hogy összefogással nagyobb esély van a Fidesz leváltására, de ezen a véleményen vannak a pártválasztásukban bizonytalan ellenzékiek is. Köztük 63 százalék mondana igent az összefogásra, 19 százalékuk ezt egyáltalán nem tartja szükségesnek.

A felmérésből kiolvasható erőviszonyok ezt egyébként nem indokolják. - De az igen, hogy nincs meg a megfelelő hit a kormányváltásban – teszi hozzá Pulai András.

A 21 Kutatóközpont mandátum-kalkulátora szerint a Tisza Párt kényelmes többséget szerezne az Országgyűlésben. A Publicus friss számai alapján a Tisza 110, a Fidesz 79, a DK és a Mi Hazánk pedig 5-5 mandátumot tudhatna magáénak egy most vasárnapi választás után.