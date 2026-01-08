Két településen nincs áram, amúgy nagyjából minden rendben

kormányinfó;

2026-01-08 10:01:00 CET

85,6 százalék a szociális ellátórendszer kihasználtsága. Ami a lakosságvédelmi intézkedéseket illeti, eddig egy helyen, Akasztón egy családi ház tetőszerkezete beomlott a hó súlyától. A lakók rokonoknál lettek elhelyezve – kezdte Mukics Dániel.

A létfontosságú infrastruktúrák mindenhol megnyugtatóan működnek. Jelenleg két Baranya megyei településen , Nagypeterden és Rózsafán szünetel az áramszolgáltatás. 930 fogyasztói helyet érint ez, vélhetően néhány órán belül ez megoldódik.

Műtéti programokon nem kellett változtatni, a tanítás minden iskolában megkezdődött. Elzárt település, lezárt útszakasz nincs, ahogy súlykorlátozás sem.