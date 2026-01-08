Kiderült, hogy jött ki az a 26 277 forint, amit Abasár kapott év végén az Orbán-kormánytól

Magyar Államkincstár;Abasár;vissza nem térítendő támogatás;Versenyképes Járások Program;

2026-01-08 10:01:00 CET

Minden lakóra 10,4 forint jut.

Rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásokat osztott szét a kormány az év végén 401 településnek. Abasárnak 26 277 forint jutott, a rendelet szerint az alap-infrastruktúra fenntartására, fejlesztésére, a közszolgáltatásokra és településüzemeltetésre költhető a pénz.

A Telex kíváncsi volt arra, miként jött ki ez az alacsony összeg, és mire lesz elegendő a pénz, a megkeresésére pedig Kazsu Attila, Abasár polgármestere adott felvilágosítást. Azt írta, májusban a településnek járó normatív támogatásból 8,575 millió forintot visszatartott a Magyar Államkincstár az induló Versenyképes Járások Program támogatására. Ezzel Abasár települési hozzájárulás jogcímen a program befizetőjévé vált. Később aztán a falu 8,5 millió forintnyi támogatást kapott a program keretében, azaz összességében ők rosszabbul jöttek ki, és nettó befizetők lettek.

A kormány év végén a pályázatban elnyert támogatási összeg és a települési hozzájárulásként elvont összeg különbözetének 35 százalékát fizette vissza az önkormányzatoknak. Abasár esetében így jött ki a 26 277 forint,

a támogatásból a 2521 fős Heves vármegyei település minden lakójára 10,4 forint jut.

Azt Kazsu Attila nem árulta el, hogy mire költik a pénzt, mint közölte, „az összeggel kapcsolatos tájékoztatást a polgármesteri, valamint a település közösségi oldalán kívánjuk közzétenni”.