Számok a mentésről

kormányinfó;

2026-01-08 10:07:00 CET

A tűzoltóegységek szerdán 276 műszaki mentést hajtottak végre, néhány esetben letört faágakhoz, kidőlt fákhoz riasztották őket, Zömében balesetekhez riasztották őket, illetve elakadt, árokba csúszott járműveket kellett kimenteni.

Az OMSZ 4144 mentési feladatot látott el, 748 traumás eredetű sérült ellátását végezték. Minden kórház felkészült a traumás eredetű vagy kihűléses panaszokkal érkezők ellátására, a betegeket megerősített létszám fogadja.

A rendőröket 200 közlekedési balesethez hívták ki.