kormányinfó;

„Nincs vita abban, hogy ma az EU szemében a szálkát jelentjük”

Következőként a HírTV kérdezett. Az EU vezetése többször egyértelművé tette, hogy a Tisza Pártot szeretné kormányra Magyarországon, az ukránok vagy más külföldi hatalmak pénzzel vagy más veszélyes eszközökkel beavatkozhatnak-e a kampányba – tette fel a kérdést a riporter. Gulyás Gergely válaszában arról beszélt, csak a beavatkozás formái kérdésesek, az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy ne nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Ukrajnának ha lenne eszköze, szintén megtenne mindent ezért – tette hozzá. „Nincs vita abban, hogy ma az EU szemében a szálkát jelentjük” – mondta a miniszter. Ezt követően sorolni kezdte, szerinte „Brüsszel” mi mindent akar elvenni Magyarországtól. „Ha valaki azt akarja, hogy migránskvóták alapján ide bevándorlók jöjjenek, szavazzon a Tisza Pártra” – vádaskodott. Szerinte a Tisza az Európai Néppárt tagjaként az ő politikájukat fogja vinni, azaz „migránselosztás és kötelező kvóta”. A HírTV azzal is vádolta a Tisza Pártot kérdésében, hogy köreikben felbukkant Bajnai Gordon és Bokros Lajos is. „A baloldaliak helye a baloldalon” – mondta erre Gulyás Gergely. 

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.