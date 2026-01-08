kormányinfó;

2026-01-08 10:54:00 CET

Következőként a HírTV kérdezett. Az EU vezetése többször egyértelművé tette, hogy a Tisza Pártot szeretné kormányra Magyarországon, az ukránok vagy más külföldi hatalmak pénzzel vagy más veszélyes eszközökkel beavatkozhatnak-e a kampányba – tette fel a kérdést a riporter. Gulyás Gergely válaszában arról beszélt, csak a beavatkozás formái kérdésesek, az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy ne nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Ukrajnának ha lenne eszköze, szintén megtenne mindent ezért – tette hozzá. „Nincs vita abban, hogy ma az EU szemében a szálkát jelentjük” – mondta a miniszter. Ezt követően sorolni kezdte, szerinte „Brüsszel” mi mindent akar elvenni Magyarországtól. „Ha valaki azt akarja, hogy migránskvóták alapján ide bevándorlók jöjjenek, szavazzon a Tisza Pártra” – vádaskodott. Szerinte a Tisza az Európai Néppárt tagjaként az ő politikájukat fogja vinni, azaz „migránselosztás és kötelező kvóta”. A HírTV azzal is vádolta a Tisza Pártot kérdésében, hogy köreikben felbukkant Bajnai Gordon és Bokros Lajos is. „A baloldaliak helye a baloldalon” – mondta erre Gulyás Gergely.