Az Orbán-kormány mindent megtett az extrém hideg kezeléséért

kormányinfó;

2026-01-08 11:05:00 CET

Az előrejelzések szerint a következő napokban a jelenleginél és extrémebb hideg várható. Felkészült-e erre a kormány? – hangzott el a TV2 kérdése. Az Orbán-kormány mindent megtett ennek kezeléséért, mind az élet- és vagyonbiztonságot, mind a közlekedés biztonságát valamennyi állami szerv feladatának tekinti, és magas szinten látják el. A migrációs paktumról szóló kérdésre azt mondta, annak végrehajtásának felgyorsításáról szóló költségvetést a Tisza Párt megszavazta.

Arra a kérdésre, hogy a venezuelai helyzet érint-e magyar cégeket, illetve lehet-e az ottani fejleményeknek negatív hatása a magyar gazdaságra, Gulyás azt mondta: leginkább a világ olajkapacitására lehet hatása az amerikai beavatkozásnak, de ez már középtávon, néhány hónapon belül kedvező lehet. „Ha több kőolaj lesz elérhető a piacon, melyek egy részét eddig politikai alapon, olcsón, ingyen vagy nagyon kedvezményesen, meghatározott országoknak értékesítette Venezuela, akkor a kínálat bővül, amivel az árak csökkenhetnek, ez mérsékelt optimizmusra adhat okot.”