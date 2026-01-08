kormányinfó;

Az Orbán-kormány mindent megtett az extrém hideg kezeléséért

Az előrejelzések szerint a következő napokban a jelenleginél és extrémebb hideg várható. Felkészült-e erre a kormány? – hangzott el a TV2 kérdése. Az Orbán-kormány mindent megtett ennek kezeléséért, mind az élet- és vagyonbiztonságot, mind a közlekedés biztonságát valamennyi állami szerv feladatának tekinti, és magas szinten látják el. A migrációs paktumról szóló kérdésre azt mondta, annak végrehajtásának felgyorsításáról szóló költségvetést a Tisza Párt megszavazta.

Arra a kérdésre, hogy a venezuelai helyzet érint-e magyar cégeket, illetve lehet-e az ottani fejleményeknek negatív hatása a magyar gazdaságra, Gulyás azt mondta: leginkább a világ olajkapacitására lehet hatása az amerikai beavatkozásnak, de ez már középtávon, néhány hónapon belül kedvező lehet. „Ha több kőolaj lesz elérhető a piacon, melyek egy részét eddig politikai alapon, olcsón, ingyen vagy nagyon kedvezményesen, meghatározott országoknak értékesítette Venezuela, akkor a kínálat bővül, amivel az árak csökkenhetnek, ez mérsékelt optimizmusra adhat okot.” 

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.