A kórházak értékesítik az üres műtőket, ehhez a magyar államnak semmi köze

kormányinfó;

2026-01-08 11:23:00 CET

Az Uzsoki Kórház VIP-ellátásáról szóló hírekkel kapcsolatban azt mondta, a közölt számok szerinte nagyságrendileg tévesek. Az állami egészségügy nem válhat üzletté - közölte, kiemelve, a kórházak közül több is - elkülönítve az állami biztosítotti körtől - értékesítik a munkaidőt követően az üres műtőket. Ehhez semmi köze a magyar államnak. Lehet azon vitatkozni, megengedik-e állami kórházban, hogy műtéti időn kívül műtsenek, azért nem tiltották ezt meg, mert ebből bevétele lesz a kórháznak.