A kórházak értékesítik az üres műtőket, ehhez a magyar államnak semmi köze

Az Uzsoki Kórház VIP-ellátásáról szóló hírekkel kapcsolatban azt mondta, a közölt számok szerinte nagyságrendileg tévesek. Az állami egészségügy nem válhat üzletté - közölte, kiemelve, a kórházak közül több is - elkülönítve az állami biztosítotti körtől - értékesítik a munkaidőt követően az üres műtőket. Ehhez semmi köze a magyar államnak. Lehet azon vitatkozni, megengedik-e állami kórházban, hogy műtéti időn kívül műtsenek, azért nem tiltották ezt meg, mert ebből bevétele lesz a kórháznak.

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.