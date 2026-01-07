Csaknem negyedmilliárd forintot kaszálhatott a fideszes Papcsák Ferenc cége az Uzsoki Utcai Kórház VIP-osztályán

Papcsák Ferenc;Uzsoki kórház;Transparency International Magyarország;Hadházy Ákos;Uzsoki Utcai Kórház;VIP-egészségügy;

2026-01-07 13:39:00 CET

A Transparency International Magyarország Hadházy Ákossal együttműködve perelte ki az iratokat.

Hadházy Ákossal együttműködve kipereltük, hogy a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház öt év alatt, 2020 és 2024 között, 595 orvosi beavatkozást értékesített, ennek túlnyomó része (492) ortopédiai műtét (térdprotézis, csípőprotézis, artroszkópia) volt és mindezért 906 millió forintot kasszírozott a betegektől – közölte a Transparency International Magyarország szerdán a Facebook-oldalán.

A korrupcióellenes civil szervezet bejegyzésében emlékeztetett: az értékesítés azon a Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.-n keresztül történik, amely cég 2025 márciusáig Zugló egykori fideszes polgármesterének, az időközben a jegybank felügyelőbizottságában már a második elnöki terminusát töltő Papcsák Ferencnek a tulajdonában volt.

„Az 595 orvosi beavatkozás értékesítése során a még Papcsák Ferenc által tulajdonolt cég 906 millió forintot fizetett az Uzsokinak az ellátásokért, miközben maga a cég 2020-2024 között 1 milliárd 134 milliót szedett be a betegektől. Tehát a volt zuglói polgármester cége majdnem negyedmilliárd forintos árréssel dolgozott úgy, hogy lényegileg csak diszpécseri feladatokat látott el” – írták.

A független országgyűlési képviselő a kiperelt dokumentumok alapján „törvénytelen VIP-műtétekről” beszél, illetve arról, hogy a volt zuglói fideszes polgármester a negyedmilliárd forintos árrés töredékét jelentette le nyereségként.

„Mindeközben a NEAK honlapján elérhető adatok alapján az Uzsokiban térdprotézisre 3483-an, csípőre 2073-an várnak hatvan napnál régebben. Mindkét érték kiugróan a legmagasabb az országban (máshol is vannak hatvan napon túli várakozók, de 1000et sem érnek el). Ez jelzi az ott dolgozó szakember hozzáértését, azonban az adatok súlyos kérdést vetnek fel: ha van kapacitás négy év alatt 492 fizetős ortopéd műtétre, akkor azt a kapacitást miért nem az államilag finanszírozott betegekre fordították?” – tette fel a kérdést posztjában Hadházy.

Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, az Uzsoki Utcai Kórház VIP-ellátása támadások kereszttüzébe került, miután nyilvánosságra hozták, hogy a tehetős páciensek akár 2,5–2,8 millió forint kifizetésével soron kívül juthattak hozzá olyan beavatkozásokhoz, amelyekre az állami egészségügyi rendszerben éveket kellene várni. A rendszer lényege, hogy a kórház nem közvetlenül a betegekkel áll kapcsolatban, hanem magáncégeken, például a korábban Papcsák Ferenc volt fideszes politikus tulajdonában lévő Magyar Egészségügyi Szolgáltatóház Kft.-n keresztül működik.

Az érintett vállalkozások szerződnek a betegekkel, ők szedik be a díjakat, majd a pácienseket a kórház Térítéses Betegellátó Osztályára irányítják. Az ügy sokakat felháborított, a jelenséget még Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is elítélte korábban, mondván, tűrhetetlen és elfogadhatatlan az egész, az ügyben feljelentést kell tenni.

Hadházy Ákos és a Transparency International pert is indított, amelynek eredményeként a bíróság kötelezte az egészségügyi intézményt, hogy tegye közzé a fizetős szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseket és bevételeket. A kormány egyelőre nem árulja el, mire jutott az Uzsoki VIP-osztálya ügyében lezárult vizsgálat, azt viszont tudni lehet, hogy Papcsák Ferenc szép osztalékkal távozott az említett, botrányba keveredett cégből.