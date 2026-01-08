kormányinfó;

Ukrajna EU-tagsága a következő évtizedben szóba sem kerülhet

Ukrajna gyorsított csatlakozásával kapcsolatban a Magyar Nemzet arról kérdezett, hogy egy olyan helyzetben, ahol egyre gyakrabban merül fel az egyhangú döntéshozatal megkérdőjelezése, hogyan tud a kormány kiállni a magyar érdekek mellett. A csatlakozáshoz egyhangú döntés szükséges, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, ez a döntés nem fog megszületni – szögezte le Gulyás Gergely. Szerinte ha valaki objektíven megvizsgálja, készen áll-e Ukrajna, hogy tagja legyen az EU-nak, háborútól függetlenül arra jut, hogy ez a következő évtizedben szóba sem kerülhet.

A Tisza Párt által többször cáfolt, amúgy nem létező gazdasági csomagjáról szóló kérdésre Gulyás Gergely azt állította: az Európai Bizottság korábbi országjelentésében felrótta nekünk, hogy túl sokat költünk kórházakra, majd hozzátette: – A Tisza Párt a brüsszeli akarat végrehajtója, azt látjuk a programjukban, amit a brüsszeli országjelentésekben is látunk. 

