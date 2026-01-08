kormányinfó;

2026-01-08 11:45:00 CET

Észlelt-e már az Orbán-kormány konkrét, a választás kimenetelét befolyásoló kísérletet, ha igen, kiknek a részéről, és mit lehet tenni ezek ellen? – tette fel a kérdést a Magyar Hírlap. Gulyás válaszában azt mondta, mindannyian látjuk, hogy „van egy brüsszeli projekt” a kormány leváltására, ennek pártjai elsősorban a Tisza Párt, másodsorban a Demokratikus Koalíció. – Ők minden támogatást, beleértve eddig példátlan módon a mentelmi jog fenntartását is megkapják, ilyen értelemben az egész választás egy beavatkozási kísérlet – vélekedett.

Arra kérdésre, hogy meg tudja-e védeni a kormány a kárpátaljai magyarokat és az ő szavazati jogukat, a miniszter azt mondta: Kárpátalján nem változott a helyzet, az ukrán kormány már a háború előtt is ellenségesen viszonyult a kettős állampolgársághoz. Ebből a szempontból a háború nem nehezítette a helyzeten, a környező országok közül két ország van, Szlovákia és Ukrajna, amely nem fogadja el a kettős állampolgárságot. „Aki a választások tisztasága kapcsán berepülő drónokról és önmerényletről beszél, az orvosi eset” – zárta válaszát Gulyás.