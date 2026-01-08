kormányinfó;

Van egy brüsszeli projekt

Észlelt-e már az Orbán-kormány konkrét, a választás kimenetelét befolyásoló kísérletet, ha igen, kiknek a részéről, és mit lehet tenni ezek ellen? – tette fel a kérdést a Magyar Hírlap. Gulyás válaszában azt mondta, mindannyian látjuk, hogy „van egy brüsszeli projekt” a kormány leváltására, ennek pártjai elsősorban a Tisza Párt, másodsorban a Demokratikus Koalíció. – Ők minden támogatást, beleértve eddig példátlan módon a mentelmi jog fenntartását is megkapják, ilyen értelemben az egész választás egy beavatkozási kísérlet – vélekedett.

Arra kérdésre, hogy meg tudja-e védeni a kormány a kárpátaljai magyarokat és az ő szavazati jogukat, a miniszter azt mondta: Kárpátalján nem változott a helyzet, az ukrán kormány már a háború előtt is ellenségesen viszonyult a kettős állampolgársághoz. Ebből a szempontból a háború nem nehezítette a helyzeten, a környező országok közül két ország van, Szlovákia és Ukrajna, amely nem fogadja el a kettős állampolgárságot. „Aki a választások tisztasága kapcsán berepülő drónokról és önmerényletről beszél, az orvosi eset” – zárta válaszát Gulyás. 

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester pályázat benyújtásával úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.