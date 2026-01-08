kormányinfó;

„Az ötszázalékos hiánycél jelenlegi ismereteink szerint megvalósult, sőt, még valamivel kedvezőbb is lehet ez a szám”

Az Economx kérdésében felvetette, hogy nem sikerült tartani a harmadszorra kijelölt hiánycélt, az 5055 milliárd forintot, ehelyett 5738 milliárd forintos hiányt hozott össze a költségvetés, ami azt jelenti, hogy csak decemberben 1700 milliárd forintos volt a hiány. Minek következtében nem sikerült tartani a hiánycélt, és mi történt decemberben, mivel magyarázható? – hangzott el a kérdés.

Gulyás Gergely  elmondta, márciusra lesznek meg az adatok, az NGM előrejelzése szerint az ötszázalékos hiánycélnak a tavalyi költségvetés megfelelt. Szerinte technikai kérdések is vannak, van például olyan EU-s juttatás, amit már megkaptunk, és december 31-ig kellett volna kifizetni, de jelezték, pénzhiány van, és január elején utalták. – Az ötszázalékos hiánycél jelenlegi ismereteink szerint megvalósult, sőt, még valamivel kedvezőbb is lehet ez a szám – mondta. Kérdésre úgy válaszolt, jelenlegi tudásunk szerint a jövő évi költségvetésen sem kell majd változtatni, ezt mondja a Költségvetési Tanács is.

Vannak olyan tervek, hogy kis nukleáris erőműveket hozzanak be, de még nincs ezekről megállapodás. Amíg működő kisatomerőmű nem készül el, addig erre felelőtlen lenne megállapodást kötni – tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy marad-e az árréstop, amivel Nagy Márton is kalkulál, Gulyás Gergely azt válaszolta: – A kormány mindig meghatározott időre dönt az árrésstopokról. Ez egy komoly közgazdasági vita, hogy hosszú távon is velünk maradhatnak-e. Egy létező álláspont, hogy egy ilyen jellegű profitkorlátozásnak nemcsak alkalmilag, hanem akár hosszabb távon is helye lehet a modern gazdaságokban.

Megjegyezte, beszéltek már ennek lehetőségéről, de ezt még meg kell vitatniuk a gazdaság szereplőivel. Februárban döntenek arról, meghosszabbítják-e az árrésstopokat. Arra a felvetésre, hogy mivel Magyar Péterék számára sem fér bele Ukrajna gyorsított csatlakozása, nem lehetne-e közös nyilatkozatot kiadni a kormánynak és a Tiszának, Gulyás Gergely kitérő választ adott. Szerinte a Tisza hivatalos álláspontja az, hogy Ukrajna uniós csatlakozását támogatja, és a pártelnökük hazudik. 

