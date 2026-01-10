A gyorsan elkészíthető, magyaros ételek a legnépszerűbbek azok körében, akik egy hónapra kipróbálják a növényi alapú étkezést

étrend;állatvédelem;vegán;

2026-01-10 14:27:00 CET

Mindezt pedig nemcsak a szervezetük, de a bolygó is megköszöni.

Magyarországon először 2020-ban indult az év a vegetáriánus életformát népszerűsítő Veganuár kampánnyal – tudtuk meg Vida Raultól, a Prove vegán életmódportál kiadójától, a kezdeményezés főszervezőjétől. „Ez volt az első ilyen jellegű nagyszabású kampány hazánkban, amihez az indulás évében mintegy 10 ezren csatlakoztak. Az érdeklődők száma folyamatosan emelkedett, és az e-mailben naponta érkező hírlevelünkre 2025 januárjában már 44 ezren iratkoztak fel. Összességében az eddigi években mintegy 160 ezer ember vett részt a Veganuár kihívásban. Érdekesség, hogy a résztvevőink 80 százaléka nem vegán, de mi pont őket szeretnénk elérni a receptekkel, ötletekkel, hogy megmutassuk számukra ennek az életformának az előnyeit.”

A főszervező kiemelte: a tudatosság és a fenntarthatóság iránti igény nem csupán egy múló trend, hanem egyre inkább a mindennapok részévé válik Magyarországon is.

Ehhez a szemléletváltáshoz nyújt új perspektívát a Veganuár, amelynek célja, hogy ingyenes segítséget és támogató közösséget biztosítson mindenkinek, aki tenne egy próbát a növényi alapú étkezéssel, akár csak egy hétre, de a legjobb persze, ha egy egész hónapra. A résztvevőknek januárban minden nap e-mailben küldenek tippeket, ötleteket, így a feliratkozók 500 tesztelt recepthez, maradékmentes heti étrendhez juthatnak hozzá, valamint idén először a mentális jóllétet segítő tanácsokhoz is hozzáférnek – mindezt teljesen ingyenesen. Vida Raultól megtudtuk, hogy az egyszerű, gyorsan elkészíthető ételek a legnépszerűbbek, és persze minden, ami magyaros. De a vállalkozó szellemű kíváncsiak közben nagyon sok olyan alapanyagot is kipróbálnak, amiről korábban nem is hallottak, és ha ízlik nekik, a későbbiekben be is építik az étrendjükbe.

A Prove országos kampányának üzenete elsősorban az, hogy a tudatosság forradalma nem a lemondásról, hanem az új lehetőségek felfedezéséről szól. A Veganuár célja, hogy hidat képezzen a hagyományok és a jövő kihívásai között, megmutatva, hogy őseink étrendjének értékes elemei – a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek – miként válhatnak a modern, egészséges életmód alapköveivé – tette hozzá Vida Raul. „Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a résztvevők nagyjából 90 százaléka nő, és a 30 feletti korosztályból kerülnek ki a legtöbben. Ennek van egy olyan kulturális háttere, hogy a férfiak körében még mindig gyakori az a nézet, hogy egy férfi húst eszik, és nekik nem annyira fontos a bolygó védelme sem. Az állatok iránti empátia pedig szintén inkább a nőkre jellemző.”

A főszervező megemlítette, hogy volt, aki annyira megszerette ezt az életformát a Veganuár egy hónapja alatt, hogy pályát módosított, és azóta vegán cukrászként dolgozik.

De kaptak olyan visszajelzést is, hogy valaki a korábbi betegségétől szabadult meg a vegán életmódra történő átállással. Az pedig nagyon gyakori, hogy a résztvevők megköszönik a segítséget, és beszámolnak arról, mennyire jól érezték magukat a hónap végére, egyáltalán nem hiányzott nekik a húsfogyasztás.

A Veganuár közössége az elmúlt években bebizonyította, hogy az egyéni döntések összeadódva óriási globális változást indíthatnak el. Az eddig csatlakozók döntései révén 2,7 millióval kevesebb állat levágására keletkezett fogyasztói igény, 3,4 milliárd liter vizet spóroltak meg, 5,5 millió kg-mal kevesebb CO₂-kibocsátással terhelték a bolygót, és 7 millió m²-rel kevesebb terület kellett az ételek előállításához.

Szimpatikus, de kevés az információ róla A kihívásról a 18-69 év közötti magyar lakosság 24 százaléka, azaz mintegy 1,6 millió ember hallott már. Ez derült ki abból az országos lakossági reprezentatív kutatásból, amelyet az Impetus Research készített a Prove megbízásából. A válaszadók 39 százaléka nyilatkozott úgy, hogy biztosan vagy valószínűleg részt vesz a kihíváson. Az ezerfős, országosan reprezentatív kutatás szerint minél fiatalabb valaki, minél nagyobb településen él, vagy minél magasabb a végzettsége, annál valószínűbb, hogy hallott a kihívásról. Szintén ismertebb a Veganuár a fővárosban vagy környékén élők, a magasabb jövedelműek, valamint a vegán életforma iránt nyitott személyek körében. A 18-69 éves lakosság 56 százaléka számára vonzó a Veganuár kihívás, ezen belül 18 százalék számára nagyon vonzó. Összességében vonzóbbnak ítélik a kihívást a fiatalok, az Észak-Magyarországon, valamint az Észak-Alföldön lakók, a már vegán életmódot követők, valamint az életmód iránt érdeklődők, a váltásra nyitott személyek. Ugyanakkor a lakosság közel fele (46 százalék) csak felületesen tudja, mit jelent ez az életmód, 11 százalék csak a nevét ismeri, és 5 százalék egyáltalán nem hallott még róla. A vegán életmód elemei közül a kevesebb állat halála és az állatok kisebb szenvedése az a két elem, amely a legszimpatikusabb az életmódra nyitottak számára, 49 százalékuk jelölte be ezt a két opciót.