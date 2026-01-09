Több vonat sem közlekedik a téli időjárás miatt

vasút;vonat;MÁV;tömegközlekedés;fennakadások;

2026-01-09 08:57:00 CET

Egyes vonalakon pótlóbusszal lehet utazni a műszaki meghibásodások miatt.

Péntek hajnalban az észak-balatoni vonalon okozott jelentősebb fennakadást a téli időjárás, várhatóan délutánig tart a leszakadt felsővezeték helyreállítása. Az S74-es vonatok helyett pótlóbuszok járnak, a többi vonalon azonban folyamatos a közlekedés - közölte egy pénteki reggeli tájékoztatásában a Magyar Államvasutak (MÁV).

A téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert - főként az erős széllel érintett térségekben - esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat. Emellett az ország valamennyi Volán-buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt bizonytalan ideig az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak. Innen minden óra 40 perckor állomáspótló autóbusz indul Almásfüzitő felsőre, ahol átszállhatnak az S10-es vonatra, Almásfüzitő felsőről minden óra 10 perckor állomáspótló busz indul Almásfüzitőre. A Komárom-Esztergom vonalon pótlóbusz közlekedik valamennyi S74-es vonat helyett.

Az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek, a G71-es vonatok kimaradnak. A kimaradó fővárosi szakaszon az utasok az S70-es vonatokat, valamint az M3-as metrót, a 12-es és 14-es villamost vehetik igénybe. A Budapest - Veresegyház - Vác viszonylaton közlekedő valamennyi Volán-buszjáraton a vasúti jegyek érvényesek.

A Debrecen - Mátészalka vonalon a reggeli órákban hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra lehet számítani. Nyírgelse és Nyírbátor között meghibásodott a Debrecenből 5:08-kor Mátészalkára indult személyvonat, elvontatásáig akadályozza a forgalmat.