Megjelent 2026 első sarki fénye Magyarországon

2026-01-11 11:19:00 CET

Az Aurora Borealis nagyjából fél óráig volt látható.

Éjfél előtt pár perccel felcsillant az első sarki fény 2026-ban Magyarország egén - számolt be az Időkép. A portál szerint az Aurora Borealis nagyjából fél óráig volt látható az északi horizont fölött.

A térségünket elérő hidegfront hatására többfelé felszakadozott, csökkent a felhőzet, így a portál több éjjellátó webkamerája is lencsevégre kapta a mérsékelt geomágneses vihar okozta jelenséget.

A Kp-index (amely a Föld mágneses mezejének vízszintes komponensében fellépő zavarokat számszerűsíti egy 0–9-es skálán, ahol az 1 nyugalom, az 5 vagy annál nagyobb pedig geomágneses vihart jelez) az Időkép szerint átmenetileg 6-os értéket ért el, amely geomágneses aktivitási szint már elegendő ahhoz, hogy a sarki fény időnként középső szélességeken, így Magyarországon is feltűnjön. Főként tiszta, fényszennyezéstől mentes területeken volt látható.

A portál több videófelvételt is közzétett a jelenségről, Debrődről például így nézett ki: