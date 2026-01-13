Globális élmezőnybe jutott a magyar útlevél, az ötödik legerősebb egy nemzetközi rangsorban

Magyarország;útlevél;utazás;rangsor;

2026-01-13 22:05:00 CET

Szingapúr, majd holtversenyben Japán és Dél-Korea rendelkezik jelenleg a világ legerősebb útlevelével a Henley Passport Index legfrissebb rangsora alapján - derül ki a CNN beszámolójából.

Ezek az okmányok azért emelkednek ki, mert tulajdonosaik számos országba vízummentesen utazhatnak. Az összeállítás azt mutatja meg, hogy az egyes útlevelek hány államba biztosítanak szabad vagy minimális adminisztrációval járó belépést, ami közvetlenül hat a határátlépés gyorsaságára és a várakozási időkre is. Ebben a nemzetközi összevetésben egy szűk kör emelkedik ki, amelynek okmányai jóval nagyobb mozgásteret kínálnak, mint az átlag. Azok számára tehát, akik korlátozások nélkül szeretnének országról országra utazni, és elkerülnék a hosszú sorokat a határellenőrzéseknél, egyáltalán nem mindegy, milyen útlevél lapul a kezükben. Az adatokat a londoni székhelyű Henley & Partners állítja össze, a nemzetközi légi közlekedési szervezet (IATA) adatbázisára támaszkodva.

A szingapúri útlevéllel a rangsorban szereplő országok túlnyomó többsége elérhető vízummentesen, hiszen a 227 vizsgált ország és terület közül 192-be lehet vízum nélkül belépni. Közvetlenül Szingapúr mögött Japán és Dél-Korea következik. Ezeknek az országoknak az állampolgárai 188 úti célba utazhatnak szabadon, ami a rangsor egyik legmagasabb értékének számít. A harmadik helyen öt európai ország osztozik: Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország és Svájc egyszerre állhat fel a dobogó alsó fokára. Ezek útlevelei 186 országba és területre biztosítanak vízummentes belépést. A negyedik helyen szintén kizárólag európai országok szerepelnek. Itt már tíz ország sorakozik fel azonos pontszámmal: Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Hollandia és Norvégia útlevelével egyaránt 185 úti cél érhető el külön engedély nélkül.

Az ötödik helyen, 184-es pontszámmal Magyarország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia és az Egyesült Arab Emírségek áll.

Utóbbi az index húszéves történetének legerősebb teljesítményét mutatja: 2006 óta 149 új vízummentes úti célt szerzett, és összesen 57 helyet javított pozícióján a rangsorban. A jelentés szerint ezt az Emírségek tartós diplomáciai aktivitása és a vízumkorlátozások fokozatos enyhítése tette lehetővé.

A hatodik helyen Horvátország, Csehország, Észtország, Málta, Új-Zéland és Lengyelország szerepel. A hetedik helyet Ausztrália tartotta meg a mostani negyedéves frissítésben, Lettországgal, Liechtensteinnel és az Egyesült Királysággal együtt. Utóbbi ország könyvelte el a legnagyobb éves visszaesést: a brit útlevéllel jelenleg 182 úti cél érhető el vízummentesen, ami nyolccal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A nyolcadik helyen Kanada, Izland és Litvánia áll 181-es pontszámmal, míg a kilencedik helyet Malajzia foglalja el 180-nal.

Az Egyesült Államok visszakerült a tizedik helyre 179 ponttal, miután 2025 végén először rövid időre kiesett az első tízből. Ez azonban nem jelent valódi fordulatot: mivel egy helyezést több ország is megoszthat, jelenleg összesen 37 ország előzi meg az Egyesült Államokat, eggyel több, mint 2025 végén. Az Egyesült Államok a brit útlevél után a második legnagyobb éves visszaesést szenvedte el, az elmúlt tizenkét hónapban hét vízummentes úti célt veszítve el.

Az Arton Global Passport Power Rank rangsorát az év során folyamatosan frissítik, az adatokat pedig az egyes kormányzati portálok figyelésével gyűjtik össze.