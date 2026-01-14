Csalók a kasszában

biztonság;digitalizáció;

2026-01-14 12:00:00 CET

Soha nem mozgott még ennyi pénz digitálisan Magyarországon – és soha nem volt ekkora tétje annak, hogy ki, hogyan és milyen védelemmel rendelkezik – erről szól a Financial Fraud Summit konferencia.

A számok önmagukért beszélnek: az MNB adatai szerint 2025 III. negyedévében a bankkártyás vásárlások száma már megközelítette a 480 millió darabot, ami új történelmi rekord és éves szinten 5 százalékos növekedést takar. A pénz tehát mozog, gyorsan, egyre nagyobb volumenben – ez áll a 2026. január 28-án megrendezésre kerülő Financial Fraud Summit konferencia fókuszában.

Nőtt a védettség - de van miért aggódni

Tavaly elsősorban a kisebb és gyengébb védelmi vonalakkal rendelkező kkv-k kerültek célkeresztbe, és jelentősen nőtt a vállalkozások ellen elkövetett sikeres átutalásos csalások aránya. A kereskedők számára a digitális fizetésekben való részvétel ma már nem választás kérdése. A bankkártya mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az alternatív elektronikus fizetési megoldások. Így különösen látványos a nemrég bevezetett qvik fizetések előretörése: 421 ezer tranzakció történt ilyen módon, több mint 17 milliárd forint értékben. Érdekes adat, hogy míg a bankkártyás vásárlások átlagértéke 9500 forint alatt marad, addig a qvik-es fizetéseknél ez már 40 ezer forint körül alakul. A QR-kódos megoldás nem alternatívája, hanem kiegészítése a kártyás fizetésnek, és ott működik igazán jól, ahol a gyorsaság és az élmény mellett a biztonság is adott – hangsúlyozza Rajna Gábor, a Raiffeisen Bank lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese.

Biztonság nélkül nincs élmény

A digitális fizetés nem pusztán technológiai kérdés – bizalom kérdése is. Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős vezetője arra hívja fel a figyelmet: a csalásokra való felkészülés ma már üzleti alapkövetelmény, nem extra szolgáltatás. A fizetéstechnológiai cég kutatása szerint az adatvédelmi incidensek áldozatainak 43 százaléka nem lép többé kapcsolatba az érintett szolgáltatóval. A társaság ezért tartja fontosnak a kkv-k felkészítését, számos szolgáltatást kínálva számukra, amelyek védelmet nyújthatnak a visszaélések ellen.

A Visa által készített új tanulmány szerint a magyarok 40 %-a úgy véli, hogy a kkv-k felelősségteljesen és a fogyasztók érdekében cselekszenek – ez magasabb arány, mint amit a nagyvállalatok vagy állami intézmények esetében mértek. A kkv-k a magyar gazdaság gerincét alkotják, és az irányukba mutatkozó bizalmi tőke versenyelőnyt jelent, amelyet a vállalkozók biztonságos digitális megoldásokba és minőségi szolgáltatásokba történő befektetésekkel aknázhatnak ki – hangsúlyozta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

A bankkártyás oldalon még látványosabb a szűrés hatékonysága: öt kártyás visszaélési kísérletből négyet már azelőtt megfognak a banki rendszerek, hogy azok tényleges kárt okoznának – míg 2023 elején három csalási kísérletből még 1 volt sikeres. Ez is bizonyítja, hogy a bankok sokat léptek előre a belső folyamatokban – dr. Kósa Anna, az Erste Bank compliance vezetője szerint bankja 7,4 milliárd forintnyi ügyfélpénzt védett meg az elmúlt egy év alatt.

A digitalizáció ma már a túlélés alapja

A digitalizáció felgyorsításához nemcsak technológia, hanem célzott szakpolitikai és pénzügyi támogatás is szükséges. A vállalkozók digitális átállását ezért is segítik kormányzati programok, pályázatok és ösztönzők – állítja Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára. Ezek a megoldások egyszerre javítják a likviditást, az átláthatóságot és az ügyfélélményt.