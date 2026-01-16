A választási siker receptes könyve

választási kampány;

2026-01-16 06:00:00 CET

Azért adom közre a választási siker receptes könyvéből az alábbi javaslatokat, hogy a már minden politikusból kiábrándult, szemlélődő választók könnyebben tudják értékelni a húsosfazék körül násztáncot járó botcsinálta és profi politikai szereplők színházi produkcióit. Példatáramat az egykori „nagy emberek” eszköztárából válogattam. A mai politikai népi táncosokkal való hasonlóság a véletlen műve.

Felejtsd el az eszméidet, ha voltak – mindig azt mondd, amit a környezeted elvár.

Merj nagyot mondani! („Naggyá teszem…; „Jobbá teszem...,; „Békét teremtek...”) Ha nem nyersz, mindig találsz olyan magyarázatot, hogy miért, kik miatt nem sikerült eddig megvalósítani az ígéreteidet. Ők lesznek majd a propagandádban az örökös ellenségek. Ügyelj rá, hogy a Gonosz képi megszemélyesítői is lehessenek. A hagyományos zsidózáson-komcsizáson túl újabb ötletekkel is elő kell jönni. (Például a szinglik, melegek, idegen szívűek, bankárok, nem oltakozók, Brüsszel, a háborút akaró baloldal és így tovább. A csúcsmondás: „Aki magyar, ránk szavazz”.)

Tanulj be néhány népszerű frázist, amit mindenhol elmondhatsz. („Mi tartjuk fenn a békét a világban; A magyar emberek érdekében; Mindennek Trianon az oka; Két pogány között élünk; A nemzetért, a keresztény Európáért dolgozunk; Nem engedjük be a migráncsokat; Brüsszel ármánykodik; Minden a baloldal és Gyurcsány bűne; „Brüsszel csicskái...”– a lényeg, hogy rajtunk kívül mindenki hülye.) Tanuld be legfőbb vezéred szólásait és minden esetben idézd azokat!

Használd fel a történelmet a magad igazolására. A nép úgysem ismeri, a szakemberek pedig senkit sem érdekelnek és szóhoz sem jutnak.

Ne szégyellj nyíltan seggnyalóvá lenni! Ezt ma párthűségnek nevezik és hitvallásnak tartják. Kedveskedj látványosan valamennyi főnöködnek, dicsérd őket, legyél a közelükben, ahol te is észrevehető leszel. Gyűjts közben információkat mindenki magánéletéről, amelyeket szükség esetén felhasználhatsz! Az sem baj, ha a fele sem igaz – mire a bíróság dönt, már késő, minden eldőlt és ülhetsz büszkén a polcon.

Legyél jelen a szociális média összes felületén! Oszd meg a pártod üzeneteit, becsméreld ellenfeleit, hirdesd a saját sikereidet és nyugodtan ígérj meg minden földi jót (vagy akár az üdvözülést is!), hiszen mindig mindent elfelednek az emberek. Ha mégsem, akkor jöhet az előzőekben ismertetett aktuális magyarázat.

Válassz olyan munkatársakat, akik nem gondolkodnak önállóan, folyton éreztesd velük, hogy tőled függ a jólétük. Teremts lehetőséget arra, hogy jogtalanul jussanak a vágyott javaikhoz – a számonkérés lehetőségével rémisztgetve őket mindenre hajlandók lesznek. Ha téged vádolnak, jók lesznek bűnbaknak.

Teremts versenyhelyzetet kegyenceid között abban, hogy melyikük teljesíti legjobban a te kívánságaidat! Időről-időre cseréld le őket, nehogy minden titkodat megismerhessék. Jelentéktelen távoli megbízásokkal távolítsd el valamennyit!

Tanulj meg feltűnni! (Koszorúzás, ünnepségek, létesítmény átadások, templomi események, kedves családi és óvodai képek gyerekkel, kutyával, jótékonykodás, kerti munka, stb.) Teremtsd meg a saját imázsodat! A nép egyszerű gyermekeként láttasd magad. (Sonka- vagy pálinkafőzés, kocsmai társaság, elesettek gyámolítása, szemétszedés, gyomkaszálás.) Könnyebb a helyzeted, ha valamilyen közhatalmi pozícióban vagy. Az uniós és a kormányzati forrásokból bőven jut ajándékozásra is. Jóságos Télapóként tündökölhetsz az ajándékba hozott gyermekbiciklikkel az óvodákban, gondosórák osztogatásával nyerheted meg az időseket, elektromos rokkantkocsik ígéretével a mozgássérülteket, és a sor folytatható. A lényeg, hogy merj nagyot ígérni!

Látványosan szeresd a nyugdíjasokat! (Élelmiszer csomag osztása, virág átnyújtása, idősotthoni látogatás.) Legyél jelen az egyház életében, legalább az ünnepi ájtatosságokon, ha lehet, te vidd a zászlót, vagy térdelj az oltár előtt. Végezz folyamatos látszattevékenységet egy-két népszerű sport vagy kulturális szervezetben! (A legjobb a foci!) Ünnepek idején (főleg karácsonykor) ajándékozz a sajtó előtt, lehetőleg egy rongyos koldusnak.

Legyenek kapcsolataid a „másik oldal” felé is! Szerezz ott is lekötelezetteket –megvásárolható emberek mindenütt vannak. Alázatos és lojális legyél minden nagyobb hatalmassággal szemben! A pályázati pénzek elosztásakor gondolj minden érdekelt javadalmazására! Építsd ki a saját érdekhálózatodat, amelyben mindenki sorsa tőled függ. Ne légy szűkmarkú a kampányrendezvényeiden! Legyen elég vonzó ajándék (virsli és sör, vagy akár egy zsák krumpli, ajándékcsomag) minden megjelentnek!

Ha mindezeket betartod, akkor a siker garantált. Az ára csak annyi, hogy elveszíted emberi értékeidet és rendes, megbecsült emberből egy jól fizetett szolgává vagy „úrrá” leszel. Megéri?

A szerző társadalomkutató, nyugalmazott főiskolai tanár.