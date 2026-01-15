A szociális tűzifaprogramban nincs limit

Az M1 kérdésére Gulyás Gergely a szociális tűzifa-programról elmondta, nincs limit, ez ingyenes, az önkormányzatok összesítik az igényeket és jelzik azt a Belügyminisztérium felé.
2026-01-15 10:32:00 CET
Lázár János mindig többet engedhet meg magának fideszes párttársainál – mondta Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet elemzője. Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter szerint irreleváns, hogy Lázár esetleg nem venné fel a fizetését.