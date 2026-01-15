„Lázár János mindig többet engedhetett meg magának a fideszes párttársainál, ő egyfajta szelep az Orbán-rendszeren belül”

elemzés;Lázár János;Bárándy Péter;Pék Szabolcs;

2026-01-15 10:00:00 CET

Lázár János mindig többet engedhet meg magának fideszes párttársainál – mondta Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet elemzője. Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter szerint irreleváns, hogy Lázár esetleg nem venné fel a fizetését.

„Arra, hogy egy tárcavezető hónapokon át nem gyakorolja a miniszteri tevékenységét, én nem nagyon látok elfogadható példát” – mondta a Népszavának Bárándy Péter. Az ügyvéd, egykori igazságügyi miniszter szerint a helyettesítés nem arra való, hogy három-négy hónapra tudatosan felhagyjon valaki a rábízott feladat ellátásával.

Bárándyt annak kapcsán kerestük meg, hogy – mint megírtuk – Lázár János hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette: a választásokig már nem foglalkozik miniszteri feladataival, mert Orbán Viktor arra kérte, hogy kampányoljon. A teendőket helyettese, Csepreghy Nándor veszi át, ő pedig országot jár majd. „A kampányt nem lehet fentről irányítani! Nem az emberekről, hanem az emberekkel kell beszélni” – jelentette ki.

Az építési és közlekedési miniszter azt mondta, a Fidesz több politikusa fél, pedig „úgy nem lehet politikát csinálni, ha állandóan azon retteg az ember, mi lesz a választásokon.” Orbán Balázs kampányfőnök szerinte kézben tartja a Fidesz kampányát, és vele fogják megnyerni a mostani választást, aztán a következőt is. „Én betartok mindent, amit ő mond, és néha mondok olyat is, amit nem mond” – tette hozzá. Újságírói kérdésre Lázár azt ígérte, ha a kampány utolsó szakasza, olyan volumenű lesz, akkor nem fogja felvenni miniszteri fizetését.

Bárándy Péter szerint a jogrend ismeri ugyan a helyettesítés intézményét, de leginkább átmeneti akadályoztatás esetén. Ilyen lehet betegség, külföldi út vagy más, időleges távollét. Ilyenkor az államtitkár jogosult eljárni. Az azonban egészen más helyzet, ha valaki tudatosan, előre bejelenti, hogy hónapokra felhagy a tárca tényleges vezetésével.

A volt igazságügyi miniszter irrelevánsnak nevezte azt is, hogy Lázár a kampány egy szakaszában esetleg nem venné fel a fizetését.

„Egy miniszteri tevékenységet nem a fizetésért végeznek. A munkavégzési kötelezettség és a fizetéshez való jogosultság nem áll közvetlen összefüggésben, különösen nem egy ilyen felelősséggel járó tisztségnél”

– fogalmazott.

Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető elemzője lapunknak azt mondta, Lázár János mostani szerepváltása beleillik abba a politikai karakterbe, amit évek óta következetesen épít.

„Ő mindig többet engedhetett meg magának a fideszes párttársainál. Van egy önálló, beszólós, enyhén kibeszélő arcéle. Ez részben tudatos is lehet, Lázár egyfajta szelep az Orbán-rendszeren belül”

– fogalmazott a szakértő.

Pék felidézte: a politikus a 2018 utáni ciklusban kegyvesztetté vált, ám 2022-ben visszaküzdötte magát a kormányba; sőt a közlekedési tárca és a beruházások révén az egyik legfontosabb miniszter lett. „Bár a népszerűsége vitatott, az ismertsége megkérdőjelezhetetlen, ezért kampányban szükség van rá” – hangsúlyozta az Iránytű vezető elemzője. Pék úgy vélte: jó eséllyel most láttuk utoljára Lázár Jánost közlekedési miniszterként.

„Ha a Fidesz bukik, nyilván ő is bukik, ha pedig mégis nyernének, Orbán Viktor mindig szereti újrarendezni a sakktáblát”

– mondta.

A kampánymunka és az országjárás – folytatta Pék Szabolcs – több időt vesz igénybe, mint az egyéni képviselő-jelöltség. Ezért nem meglepő, hogy Takács Péterrel szemben – aki lapunknak azt mondta, hogy jelöltsége ellenére egészségügyi államtitkár marad – Lázár leadja az operatív irányítást. Ami szokatlan Pék Szabolcs szerint, hogy valaki nyíltan jelenti be: félreteszi a miniszteri munkát. „Ez is egy tipikus lázáros húzás, beleillik ebbe a vagabund, karakán karakterbe” – mondta Pék.

Lázár egyébként megvédte Orbán Balázs fideszes kampányfőnököt, noha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a hétvégén belső elégedetlenségről beszélt. Pék Szabolcs szerint kívülről nehéz eldönteni, hogy ebből mennyi igaz, ám leszögezte: a kampányt valójában nem Orbán Balázs, hanem Orbán Viktor irányítja. Egy nyilvános kritika így felérne a miniszterelnök bírálatával. Pék szerint elképzelhetetlen, hogy Lázár nyilvánosan megkérdőjelezze a Fidesz vezetését három hónappal a választás előtt. Még akkor is, ha egyébként vannak fenntartásai.

Az elemző mégis burkolt kritikának tartja, hogy Lázár kijelentette: „a kampányt nem lehet fentről irányítani” Pék úgy vélte: Lázár arra gondolt, hogy a Fidesz túl sokat beszél világpolitikai összeesküvésekről, és túl keveset a magyar hétköznapokról. Leginkább háborús riogatásról, külső ellenségekről, nem létező adótervekről szól minden. „Nem az emberekről, hanem az emberekkel kell beszélni” – idézte fel Lázár ezzel kapcsolatos szavait.

A magyar hétköznapokat viszont – folytatta a szakértő – most a hibás közszolgáltatások és működési zavarok jellemzik. Ezekről nehéz beszélni, mert védeni kellene a védhetetlent. Magyar Péter országjárásai épp erre épülnek, és Pék szerint Lázár is érzékelhette ezt a terepen, és ő azon kevés fideszes politikusok közé tartozik, akik ebben a műfajban még megállják a helyüket.

„A Fideszen belül azonban egyre erősebb a félelem, nem véletlen, hogy ő maga is azt mondta, többen félnek a kormánypártban. A megszólalásokból eltűnt a korábbi magabiztosság, helyét bizonytalanság és olykor hisztérikus hangvétel vette át. A fideszes fejekben is ott van a vereség réme”

– mondta az elemző.