Karácsony Gergely évek óta csődhelyzetről beszél, ami egyszer sem következett be

kormányinfó;

2026-01-15 11:17:00 CET

Breuer Péter kérdésére Gulyás Gergely arról beszélt, a Mercosurnál a szerződés rögzíti, mennyi a megtámadási határidő. - Nem olyan egyértelmű a szerződésnek a jogalapja sajnos - jegyezte meg. Egy másik kérdésre közölte, a főpolgármester évek óta csődhelyzetről beszél, ami egyszer sem következett be. Egy biztos - folytatta -, a tavaly decemberi kormánydöntés nem volt hiábavaló, a fővárosban dolgozóknak garanciájuk van arra, hogy ha Budapest fizetésképtelenné válna, a fizetésüket a magyar állam biztosítani fogja.