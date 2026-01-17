Ciprus tudja, milyen a megszállás

Európai Unió;Ciprus;soros elnökség;

2026-01-17 20:12:00 CET

Egy autonómabb EU-ért dolgozik Ciprus – állítja Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnök. Az országa ugyanis januártól hat hónapig az EU soros elnöke lett, ennek kapcsán csütörtökön és pénteken az Európai Bizottság teljes vezetése is a szigetre látogatott.

Ciprus tudja, mit jelent a megszállás, hangsúlyozta a ciprusi elnök nemzetközi újságírók előtt csütörtökön. Az ország mintegy harmada ötven éve török megszállás alatt van, ott a nemzetközileg el nem ismert Észak-ciprusi Török Köztársaság de facto működik. Éppen ezért a sziget vezetése érti, mit jelent Ukrajnának az orosz támadás, és mivel fenyegeti a Dán Királyság alá tartozó Grönlandot Donald Trump amerikai elnök.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ciprusi sajtótájékoztatóján bejelentette, az EU egy külön európai biztonsági stratégiát hozna létre a következő hónapokban, de részleteket még nem árult el. Ez lenne az európai párja annak az amerikai nemzetbiztonsági stratégiának, aminek legutóbbi, decemberben kiadott változata különösen kemény és kritikus hangot ütött meg Európával szemben, köztük a civilizáció elvesztésének rémét belengetve.

Nem kérdés, hogy az EU következő hat hónapjában is a védelempolitika és a biztonság lesz az egyik legfontosabb téma, Níkosz Hrisztodulídisz és Urusla von der Leyen is ecsetelték, mit értek el a területen a közelmúltban és mik a tervek, köztük a védelmi költések felpörgetését. Az EU a tagállamok védelmi beruházásaira 150 milliárd eurós közös hitelt is fölvesz, emellett Ukrajnát is 90 milliárd eurós közös hitellel támogatja a közösség. Erről decemberben állapodtak meg a tagállamok vezetői, igaz, ebből az együttműködésből Magyarország, Csehország és Szlovákia is kimarad.

A ciprusi elnökség jelmondata: Autonóm EU, nyitott a világra. De ennek csak egyik eleme a védelem és biztonság kérdése. Níkosz Hrisztodulídisz elmondta, hogy a felkészültség arról is szól, hogy válaszoljanak azokra a természeti kihívásokra, mint a szárazság, vízhiány és az erdőtüzek, amelyek állandó fenyegetést jelenetének Ciprusnak és más tagállamoknak is.

A világra nyitott EU jelszava kiemelt figyelmet hoz a Földközi-tenger térsége számára is, hiszen Izrael és Libanon partjai mindössze néhány száz kilométerre találhatóak a szigettől. Ugyanakkor a bővítés témájában is szeretnének előrelépést látni. A nagyobb európai autonómiát a versenyképesség előmozdításával is szeretnék javítani, itt a hangsúly a bürokráciacsökkentésen lesz, aminek programját még tavaly kezdték el az uniós intézmények.

Soros elnökként Ciprus a tagállami miniszterek üléseit, azaz az EU Tanácsának különböző formációit, például agrárügyi, vagy gazdasági-pénzügyi tanácsi üléseit fogja vezetni. Feladatuk a napirend meghatározása és a huszonhét tagállam álláspontjainak egymáshoz közelítése, a kompromisszumok keresése. Emellett a legtöbb jogalkotás során a Tanácsnak az Európai Parlamenttel kell megegyeznie, itt is a soros elnökséget betöltő ország feladata, hogy a tárgyalásokon összefogja a tagállamokat és a részükről vezesse a tárgyalásokat.