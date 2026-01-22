Üdv a taton!

Tisza Párt;Kapitány István;

2026-01-22 06:00:00 CET

Ha nekünk állsz, szétb... unk. Nagyjából ez az utcai fordulat a keresztény-konzervatív Fidesz 25 év alatt kicsiszolt kommunikációs krédója arra az esetre, ha bárki ellenükben lép a politikai színpadra.

Most épp a Shell két évvel ezelőtt távozó világszintű alelnöke, Kapitány István döntött úgy, hogy tapasztalataival a Tiszát segítené egy jobb Magyarország építésében. Interjúiból egy normális nemzetközi üzletember alakja körvonalazódik, aki pozitív, de azért rendbe rak és kiemelkedő a beszélőkéje is. Olyannyira, hogy Szijjártó Péter az elmúlt öt év során több ízben, például a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének 2023-as átadásakor, egekbe magasztalta. Jóllehet az Orbán-kormányon belüli szerepvállalása „nem merült fel”.

No hát Magyar Péterrel közös első, tavaly októberi fotója óta a holdudvari csatornákból megtudhattuk, hogy például 1987-es shelles elhelyezkedésekor a világcég hazai partnere az állami Interag volt, amit egy besúgó vezetett (és?!), Sugár-daddy (mert a 38 éve boldog házasságban élő üzletember azelőtt az Örs vezér téri központban dolgozott), Bajnai-rajongó (mert nem határolódott el az egykori miniszterelnöktől), „luxuskedvelő milliárdos” (még szerencse, hogy a NER-kölcscsőszök csak világcégek tiszás exalelnökeivel ily szigorúk), a Shell egy álzöld olajmulti (de Ukrajna orosz lerohanása után legalább szakítottak Putyinnal), a konteóhívők kedvenc háttérhatalmi központjaként kikiáltott egyik Shell-tulajdonos után „BlackRock-csinovnyik”, illetve, mivel önmagát Jockey Ewinghoz hasonlítja, biztos gonosz. Stb. Majd rázendített a fideszes vezérkar is: Brüsszel küldte, Brüsszel végrehajtója, nem akar orosz olajat meg gázt, háromszoros lesz a rezsi, összeomlunk stb.

Pedig ha Kapitány Istvánról valamilyen benyomásunk kialakulhatott, akkor az az, hogy a magyar gazdaság- és energiapolitikát a hisztérikus propagandatérből le (fel) akarja hozni az általa megszokott, józan-nyitott szakmaiság szintjére.

Nem tudom, itt ez menni fog-e.

Mindenesetre üdv a fedélzeten!