Vödrökkel hordták az emberi ürüléket az utca végébe Csepelen

2026-01-23 12:38:00 CET

Az elkövetők azzal magyarázták tettüket, hogy elromlott az otthoni vécéjük.

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság munkatársai elkapták, majd a rendőrség előállította azokat a Vasas utcai lakókat, akik vödrökkel és egyéb edényekkel nagy mennyiségű emberi ürüléket, használt pelenkákat és szemetet hordtak az utca végébe – írja a Csepelinfó a Facebook-oldalán.

A pénteken közzétett beszámoló szerint elkövetők arra azért ügyeltek, hogy lakóhelyüktől kicsit távolabb tegyék le az ürülékkel teli vödröket, a környezetkárosítást pedig azzal magyarázták, hogy elromlott az otthoni vécéjük.

A poszt szerint a csepeli Vasas utcában rendszeres a szemetelés, az önkormányzat ezért városrehabilitációs intézkedésekről döntött, ami javított a helyzeten. Mint írták, a környéken sok épületet lebontottak, helyükre pedig modern társasházak épültek, azonban az utca még nem megújult szakaszán továbbra is előfordulnak hasonló esetek.