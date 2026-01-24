Kínjában már unokázós csalással próbálja megállítani Orbán Viktor a Tiszát

Podcast;Podcast;

2026-01-24 05:45:00 CET

Orbán Viktor önmagához képest is egyre primitívebb. Podcast.

A tűzifaosztással való szavazatvásárlás a kormányzásképtelenség beismerése, pláne, hogy nem is minden rászoruló kap belőle vagy nem időben – hangzott el a Népszava Hol élünk? közéleti podcastjének legújabb adásában, amelyben Muhari Judit belpolitikai újságíró, Angyal Gábor és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, illetve Batka Zoltán műsorvezető beszélgetett a lassan célegyeneshez közelítő választási kampányról.

A Fidesznél érezhető a pánik, hiszen két és fél hónappal a választások előtt továbbra stabilan vezet a Tisza. Orbán Viktor önmagához képest is egyre primitívebb: pozitív üzenete nincs, szinte már kizárólag saját személyi kultuszára, háborús nyugdíjas-riogatásra és a mélynyomorra építi a kampányát. Közben a nagy szövetségesén, Donald Trumpon egyre látványosabbak a demencia jelei. Egyre aktuálisabb kérdés, hogy Trump és Orbán után a populizmusnak leáldozik-e vagy új, még hatékonyabb népbutítók terepe lesz a politika?