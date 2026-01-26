Már csaknem 150 ezer magyar dolgozik Ausztriában

Magyarország;Ausztria;munkahely;külföldi munkavállalás;kivándorlás;

2026-01-26 11:39:00 CET

Nem mérséklődik a kivándorlási arány.

Több mint 131 ezer magyar munkavállaló dolgozott Ausztriában a téli csúcsidőszak elején - írja az osztrák munkaügyi minisztérium munkaerőpiaci adatbázisának az adataira hivatkozva a Privátbankár. Az előző hónapban mért 125 240 főhöz képest ez 4,6 százalékos növekedést jelent.

A decemberben tapasztalt növekedés önmagában nem tekinthető rendkívülinek, a magyar munkavállalók ausztriai jelenlétére évek óta jellemző a szezonalitás. A nyári turisztikai időszak és a téli síszezon rendszeresen erősíti a kiáramlást. A megelőző év azonos időszakához viszonyítva azonban így is feltűnő volt az emelkedés.

Az osztrák munkaügyi minisztérium ismét nyilvánosságra hozta azoknak a magyaroknak az adatait is, akik nem klasszikus foglalkoztatotti jogviszonyban dolgoztak, hanem eltérő jogi konstrukciókban vállaltak munkát. Szabadúszó szerződéssel foglalkoztatottként 179 főt tartottak nyilván. Részmunkaidőben 7322 fő dolgozott, részmunkaidős szabadúszó szerződéssel 298 főt regisztráltak. Önfoglalkoztatóként 9940 fő szerepelt a kimutatásban, ennél a kategóriánál a legfrissebb adat novemberi, de az általános foglalkoztatási folyamatok alapján decemberben is növekedés feltételezhető.

Az összes foglalkoztatási formát figyelembe véve 2025 decemberére megközelítette a 150 ezret az Ausztriában dolgozó magyarok teljes létszáma.

A decemberi számok beérkezését követően a 2025-ös év egészét is összevetették az elmúlt tíz év adataival. Az összehasonlítás szerint az elvándorlás folyamata továbbra sem mutat lassuló tendenciát. Egyre több magyar vállal munkát a szomszédos országban. A minisztériumi adatok szerint 2025-ben havonta átlagosan több mint 129 ezer magyar dolgozott foglalkoztatotti jogviszonyban Ausztriában, ami tíz év alatt több mint 66,68 százalékos növekedést jelent. Az adatok alapján a kivándorlás folyamata a vizsgált időszakban nem mutat csökkenést.

Decemberben is jellemző volt, hogy a magyar munkavállalók meghatározó szereplői voltak az osztrák munkaerőpiacnak. A 131 081 magyar foglalkoztatottat csak Németország előzte meg, ahonnan mintegy 139 080 dolgozót tartottak nyilván Ausztriában.

A szezon kezdetét követően decemberben is több nyitott álláslehetőség volt elérhető az Ausztriába készülő magyarok számára. Az álláshirdetések között szerepeltek többek között szobalányi, csecsemőgondozói, mosogatói és recepciós pozíciók is. Az elmúlt években megfigyelhető általános tendencia szerint januárban rendszerint tovább nő a külföldön dolgozók aránya, ami arra utal, hogy a hivatalos adatok alapján rövid időn belül a 150 ezret is meghaladhatja az Ausztriában dolgozó magyarok száma.