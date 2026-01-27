Szabadkereskedelmi megállapodást kötött az Európai Unió és India

Európai Unió;India;szabadkereskedelem;szabadkereskedelmi egyezmény;Narendra Modi;Ursula von der Leyen;António Costa;

Több mint két évtizeden át tartó tárgyalásokat követően megegyezés született kedden Újdelhiben az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodásról, amely Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint számtalan új lehetőséget teremt 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az egyezményt a világban máris „a megállapodások megállapodásának” tartják, kiemelve, a világ bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedi le. Hozzátette, a felek közötti együttműködés a globális rendet is erősíteni fogja.

Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap az ázsiai országba érkezett.

Von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében a megállapodást „minden megállapodások anyjának” nevezte, kiemelve, hogy Európa és India ma történelmet ír. Emlékeztetett arra, hogy a megállapodás révén kétmilliárd ember számára teremtettek szabadkereskedelmi övezetet.

„Nem pusztán gazdaságainkat erősítjük meg, hanem állampolgáraink biztonságát is egy egyre inkább bizonytalanná váló világban (...) És ez csak a kezdet; stratégiai kapcsolatainkat ennél is tovább mélyítjük”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy az együttműködés a legjobb válasz a globális kihívásokra.

Costa új fejezetnek nevezte a két ország kapcsolatainak mélyítését, megjegyezve, hogy az együttműködés egyúttal világos üzenete annak,

„az EU és India egymás megbízható stratégiai partnerei egy változó világrend közepette”.

Az Európai Bizottság közleménye mindeközben hangsúlyozta, hogy a megállapodás a legambiciózusabb kereskedelmi nyitás, amelyet India valaha is biztosított bármely kereskedelmi partnerének és jelentős versenyelőnyt jelent az EU legfontosabb ipari és agrár-élelmiszeripari ágazatai számára, mivel a vállalatok elsőbbségi hozzáférést kapnak a világ egyik legnépesebb, 1,45 milliárd lakosú országához és a leggyorsabban növekvő nagy gazdasághoz, amelynek éves GDP-je 3,4 milliárd euró.

A megállapodás értelmében

India fokozatosan csökkenti az importált autókra kivetett vámokat 110 százalékról 10 százalékra, legalább évi 250 000 járműre vonatkozóan,

az autóalkatrészekre kivetett vámokat öt-tíz év elteltével teljesen eltörlik,

jelentősen csökkentik néhány, az EU-ból származó mezőgazdasági termékre kivetett vám mértékét,

a borokra kivetett vámokat pedig 150 százalékról 75 százalékra csökkentik.

A megállapodást mind az uniós tagországoknak, mind pedig az Európai Parlamentnek ratifikálnia kell ahhoz, hogy életbe lépjen.

India és az EU emellett

keretmegállapodást kötött a védelmi és biztonsági együttműködés elmélyítéséről, valamint egy külön megállapodást a képzett munkavállalók és diákok mobilitásának megkönnyítéséről is.

Az előbbit a szintén Újdelhiben tartózkodó Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és indiai kollégája, Szubrahmanjam Dzsaisankar látta el kézjegyével.

Az India és az EU közötti kétoldalú kereskedelem értéke 2024-25-ben 136,5 milliárd dollár volt az indiai kereskedelmi minisztérium adatai szerint. A tárca hozzátette, a felek remélik, hogy ez az összeg 2030-ra mintegy 200 milliárd dollárra is nőhet.

Brüsszel az utóbbi időben erőteljesebben törekszik új piacok elérésére. Az EU tavaly a többi között Japánnal, Mexikóval és Indonéziával is kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az Indiával zajló megbeszélések 2007-ben kezdődtek, de 2013-ban felfüggesztették őket, az egyeztetések végül 2022-ben indultak újra.