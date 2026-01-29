Robbie Keane: Az egész őszi kupaszereplésünket kell nézni

futball;

A vezetőedző így értékelt: – Ilyen erős csapatokkal szemben nem szabad olyan hibákat elkövetni, mint mi tettük. Nem tudtuk megtartani a labdát, sok buta hibát követtünk el. Reálisan kell gondolkoznunk, elképesztő utat tettek meg a fiúk. Extra teljesítmény kellett ahhoz, hogy hét meccsen megőrizzük a veretlenségünket. Az egész őszi kupaszereplésünket kell nézni, ez alapján nincs okunk panaszra. Csalódott vagyok a mai buta hibák miatt, ezek sokba kerültek nekünk, de összességében elégedettek lehetünk az Európa-liga-szereplésünkkel. A Celtic vagy a Ludogorec lehet az ellenfelünk, ők is erősebbek nálunk, de most még nem foglalkozunk ezzel.