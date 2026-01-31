Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, de főleg a joker hat számát eltalálók örülhettek a sorsolásnak

Sz. Zs.

2026-01-31 22:16:00 CET

A szombati lottójátékon halmozódó főnyeremény a jövő héten már 4,29 milliárd forint lehet.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 5. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

9 (kilenc)

25 (huszonöt)

44 (negyvennégy)

45 (negyvenöt)

55 (ötvenöt)

Joker: 001533

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2 862 150 forint;

3 találatos szelvény 3048 darab, nyereményük egyenként 20 755 forint;

2 találatos szelvény 87 787 darab, nyereményük egyenként 2705 forint.

A jokeren 2 darab telitalálatos szelvény volt nyereményük egyenként 17 010 910 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 17 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 4,29 milliárd forint lesz.