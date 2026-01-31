Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, de főleg a joker hat számát eltalálók örülhettek a sorsolásnak

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 5. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
9 (kilenc)
25 (huszonöt)
44 (negyvennégy)
45 (negyvenöt)
55 (ötvenöt)
Joker: 001533
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2 862 150 forint;
3 találatos szelvény 3048 darab, nyereményük egyenként 20 755 forint;
2 találatos szelvény 87 787 darab, nyereményük egyenként 2705 forint.
A jokeren 2 darab telitalálatos szelvény volt nyereményük egyenként 17 010 910 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 17 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 4,29 milliárd forint lesz.