Varga Mihálynak már nincs meg sötétpej lova

2026-02-01 11:36:00 CET

Nagy értékű vagyontárgya nincs és ingatlant sem vett az elmúlt egy évben.

97 millió forintos megtakarítása van a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének.

Varga Mihály nemrégiben közzétett vagyonbevallása szerint ezeket részben állampapírban, takarék-, illetve befektetési jegyben tartja. Hitelintézetek felé nincs tartozása, ugyanakkor más jogcímen 5,1 millió forint pénzkövetelése van. Magánszemélyekkel szembeni kötelezettsége 39,5 millió forintot tesz ki.

Ingatlanvagyonában több, részben tulajdonolt ingatlan szerepel: fele részben tulajdonosa egy 626 négyzetméteres karcagi családi háznak, valamint egy 94 négyzetméteres, Budapest II. kerületében található társasházi lakásnak. Emellett szintén 50 százalékos tulajdonrésze van egy gyenesdiási lakóházban.

A vagyonnyilatkozat szerint Varga Mihálynak nincs nagy értékű ingósága, és a jegybankelnöki tisztségen kívül más kereseti forrást nem tüntetett fel. Tavaly még szerepelt vagyonbevallásában egy, Kabala névre hallgató sötétpej ló, amelyet idén már nem tüntetett fel - vagyis vélhetően megvált az állattól.