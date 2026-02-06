Díszdoktorrá avatták Kurtág Györgyöt

Zeneakadémia;Kurtág György;

2026-02-06 20:38:00 CET

Péntek délelőtt Kurtág György második operájának próbáján vett részt a Zeneakadémián, ahol este az intézmény díszdoktorává avatták.

A századik életévét hamarosan betöltő zeneszerzőnek az elismerést Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora adta át, a – mint köszöntőjében fogalmazott – házi, családi ünnepségen. „Egy kivételesen hosszú, nyolc évtizeden átívelő és mindmáig eleven kapcsolat méltó betetőzésére gyűltünk ma össze” – folytatta beszédét. „Kurtág György nemzedékeket tanított, nevelt nem csak zenére, emberségre, arra, hogy minden hangot meg kell érdemelnünk.” A rektor felidézte személyes emlékét, amikor Kurtág egy elektromos zongorán Mozart-darabot és egy saját művet játszott – az ő keze alatt még egy ilyen hangszer is eszményien tudott énekelni. Hozzátette: hatalmas megtiszteltetés számára, hogy ő lehet az a rektor, aki a díszdoktori diplomát átadja.

A laudációt Fazekas Gergelytől, a zenetudományi tanszék és a doktori iskola oktatójától hallottuk, aki először egy levélváltást idézett fel 1985–1986-ból, Kurtág György és a Zeneakadémia akkori rektora, Ujfalussy József között. A zeneszerző komponálási teendőire hivatkozással nyugdíjaztatását kérte, de jelezte, a 23-as teremben szombatonként továbbra is tanítana.

Kurtág ma is komponál, tanít, ha máshogy nem, akkor úgy, mint délelőtt tette a Zeneakadémia Nagytermében, új operájának próbáján. Hogy mi történik, amikor tanít? Azt felesége, Kurtág Márta fogalmazta meg a legplasztikusabban: „Belebújik a zenébe, és belülről kivilágítja”.

Kurtág György 1926. február 19-én született a romániai Lugoson. Zenei tanulmányait 1940-től Temesváron folytatta, majd 1946-tól a budapesti Zeneakadémián tanult, Kadosa Páltól zongorát, Veres Sándortól és Farkas Ferenctől zeneszerzést, Weiner Leótól kamarazenét. 2015 februárja óta a Budapest Music Centerben él, jelenleg Die Stechardin című új operájának a premierjére készül Maria Husmann énekesnővel és a Concerto Budapest zenekarral, Keller András vezényletével.