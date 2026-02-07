szerencsejáték;ötös lottó;

Ezeket a számokat kellett volna eltalálni, a jövő héten már 4,5 milliárd lesz a főnyeremény az ötös lottón

Sokan csak egy számra voltak a milliárdos főnyereménytől. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 6. hetén tartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 11

  • 17

  • 53

  • 86

  • 88

Joker: 162392. Telitalálatos szelvény nem született. 

A nyeremények a következőképp alakultak: 

  • 2 találatos szelvény 78 322 darab lett, tulajdonosaiknak 3 085 forint jár;

  • 3 találatos szelvény 2677 darab akadt, ennek nyereménye 24 065 forint;

  • 4 számot harminchárman találtak el, nyereményük egyenként 1 854 555 forint;

  • mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 4,56 milliárd forint lesz. 

