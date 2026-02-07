Ezeket a számokat kellett volna eltalálni, a jövő héten már 4,5 milliárd lesz a főnyeremény az ötös lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 6. hetén tartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
11
17
53
86
88
Joker: 162392. Telitalálatos szelvény nem született.
A nyeremények a következőképp alakultak:
2 találatos szelvény 78 322 darab lett, tulajdonosaiknak 3 085 forint jár;
3 találatos szelvény 2677 darab akadt, ennek nyereménye 24 065 forint;
4 számot harminchárman találtak el, nyereményük egyenként 1 854 555 forint;
mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.
A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 4,56 milliárd forint lesz.