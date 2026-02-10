Beperelte az EU a TikTokot 

Európai Unió;per;TikTok;

2026-02-10 12:39:00 CET

Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a TikToknak meg kell változtatnia szolgáltatása “tervezési alapjait”.

Az Európai Unió pénteken azzal vádolta meg a TikTokot, hogy megszegi a közösség digitális törvényeit, mert a platform úgy van tervezve, hogy függőséget okozzon az automatikusan elinduló lejátszásokkal és a végtelen görgetési lehetőséggel, aminek során újabb és újabb videók tűnnek fel.

Az EU törvényhozói vizsgálataik után arra jutottak, hogy a TikTok nem tett meg mindent azért, hogy kiderítse az oldal tulajdonságai milyen fizikai és mentális károkat okozhatnak a felhasználóknak, beleértve a gyereket és a “sérülékeny felnőtteket”. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a TikToknak meg kell változtatnia szolgáltatása “tervezési alapjait”. A TikTok tagadta a vádakat, szerintük az EB előzetes vizsgálati eredményei teljesen hamisak, nem érdemei szerint ábrázolják a platformot, így minden rendelkezésükre álló eszközzel fellépnek ellenük.

A cégnek a vádakra most konkrétan is válaszolnia kell, a bírság az éves bevétel hat százaléka lehet. Az EB azt várja, a TikTok tiltsa le a végtelen görgetés funkciót; hatékonyabban vezessen be szüneteket a képernyő előtt töltött idő csökkentésére, éjszaka is; valamint változtassa meg a „ “túlzottan személyre szabott” ajánlórendszert, amely a felhasználók korábbi megtekintései alapján megállás nélkül újabb és újabb videókat kínál fel.