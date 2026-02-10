Elon Musk várost építene a Holdon

Mars;Hold;Elon Musk;

2026-02-10 12:36:00 CET

A bolygók állását tekintetbe véve, minden 10. napon nyílna meg az időkapu a kilövésre.

Elon Musk egy évtizeden belül egész várost építene a Holdon. A hétvégén meggondolta magát, és most már úgy véli, hogy gyorsabb lenne, ha nem a Marson, ahogy ezt eddig ő elképzelte, hanem a Holdon rendezkednének be új életre. A saját X közösségi hálóján a hétvégén megszellőztetett elképzelése nem teljesen új keletű, 2019-ben is mondogatta, akkor két évet adott terve megvalósításának.

A Marson kiépíteni várost legalább két évtizedbe kerülne, a Holdon viszont elég lesz rá 10 év – véli a világ leggazdagabb embere. A bolygók állását tekintetbe véve, minden 10. napon nyílna meg az időkapu a kilövésre, az odautazás pedig két napot venne igénybe. Ezzel szemben a Marsra-jutás 26 hónaponkénti kilövést és hat hónapos utazást jelentene. Nagyratörő terveinek keretet szabhat az év vége előtt tervezett marsi utazása, illetve legénység nélküli 'túrát' tervez a Holdra 2027 márciusában – legalábbis így értesült a Wall Street Journal.

A Holdra tervezett „önfenntartó, önellátó város” fogalma még egyelőre nem teljesen tisztázott, de Musk elképzelése szerint a földi energia- és megélhetési forrásoktól függetlenül is működőképes lenne abban az esetben, ha eleinte a földről nem érkezne meg időben a „szállítmány”. Azaz hosszútávon maga „termelné az energiát, az oxigént, az élelmet és a maga iparát. Korábban a világ legnagyobb vállalkozását működtető milliárdos még arról is beszélt, hogy »közvetlen demokráciát« építenék ki, tekintve saját maguk döntenék el, hogy mire van igényük, mi lenne fontos létfenntartásukhoz – mondta az Ars Technika lapnak Musk.