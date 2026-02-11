Tíz ember meghalt egy iskolai lövöldözésben Kanadában

Kanada;halálos áldozatok;iskolai lövöldözés;

2026-02-11 07:38:00 CET

Az elkövető feltehetően öngyilkos lett.

Tíz ember életét vesztette egy halálos iskolai lövöldözés következtében a kanadai Tumbler Ridge-ben. Úgy tudni, a halottak egyike maga az elkövető.

A The Guardian élő hírfolyama szerint a kanadai rendőrség helyi idő szerint délután fél kettő előtt nagyjából tíz perccel kapta a bejelentést a lövöldözésről. Hat embert a brit kolumbiai település középiskolájában találtak holtan, további kettőt egy lakóházban, egy ember pedig a kórházba szállítás közben vesztette életét. A rendőrség szerint a lövöldöző feltehetően öngyilkos lett. 25 további személy megsérült, őket kórházban ápolják.

Az iskola alkalmazottait és a többi diákot evakuálták az intézményből, amely a történtek miatt a hét további részében zárva is tart. A rendőrség állítása szerint azonosította a lövöldöző kilétét, de egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Mark Carney kanadai miniszterelnök a történtek miatt lemondta a müncheni biztonsági konferenciára tervezett útját, s arról beszélt, letaglózta a lövöldözés híre, David Eby, Brit Kolumbia miniszterelnöke pedig „elképzelhetetlen tragédiának” minősítette a történteket, az X-en segélyvonalakat osztott meg.

Darian Quist, az érintett középiskola egy 12. osztályos tanulója a CBC-nek azt mondta, délután fél kettő körül megszólalt az iskola riasztója, s utasították őket a tanterem ajtajának bezárására, majd asztalokkal eltorlaszolták azt, s több mint két órán át ki sem jöttek onnan. Közben a telefonjára kapott fényképeket arról, hogy mi is történt. Mint mondta, még csak most kezdi felfogni, mi történt, érzése szerint olyan volt, mint amihez hasonlót eddig csak a tévében látott. Édesanyja azonnal a helyszínre sietett, az ő elmondása alapján mindenhol rendőrök, mentők, tűzoltók sorakoztak. Fiával telefonon beszélt, de csak akkor nyugodott meg a biztonságát illetően, amikor már találkozott vele.

Kanadában jóval szigorúbb fegyvertartási szabályok vannak, mint az Egyesült Államokban, ezért az északi országban a hasonló esetek ritkábbak. Ennél súlyosabb iskolai lövöldözés csak 1989-ben történt Kanadában, amikor egy fegyveres 14 diákot ölt meg a montreali L'Ecole Polytechnique-ben egy nők elleni támadásban. Saskatchewan tartományban 2016-ban öt ember halt meg egy iskolai lövöldözés következtében, La Loche-ban.