Veszélyes pénzek

pénz;Orbán Viktor;Szombathely;Dunaújváros;sportklubok;

2026-02-14 06:00:00 CET

Mentesül a végrehajtás alól a sportszervezeteknek nyújtott, működési célú állami támogatás teljes összege, jelent meg a minap a Magyar Közlönyben az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet, melynek olvasatán megannyi sportvezető lélegezhet fel Szombathelytől Dunaújvárosig. A kormány célja, hogy a sportszervezetek működésére adott közpénzt a bíróság ne tilthassa le, mondván, az a sportlétesítmények fenntartására, az ott dolgozók bérének kifizetésére, kizárólag a sporttevékenység támogatására szolgál.

A rendeletet az ukrajnai háború miatt elrendelt veszélyhelyzetre hivatkozva hozta meg a kabinet, hogy mi köze a sportklubok anyagi gondjainak az orosz agresszióhoz, nem teljesen világos, a valódi indokot sokkal inkább az egyre közeledő választások jelenthetik. A kormányfő ugyanis a legutóbbi DPK-gyűlését a Szombathelyen tartotta, ahol a helyiek a hajdan szebb napokat látott, jelenleg azonban a harmadosztályban a kiesés ellen küzdő Haladás labdarúgó-csapatának jövőjéről is kérdezték. Orbán kifejtette, a jelen méltatlan, ám hiába adtak már rengeteg támogatást adtak a városnak, az nem tudott élni a lehetőséggel. A klub valóban kapott tavaly 470 milliót, az idénre pedig ígértek újabb negyedmilliárdot, ennek ellenére kopogtat a végrehajtó. Amiért amúgy – hiába sugallja a kormányfő – nem az ellenzéki városvezetés okolható, sokkal inkább Mészáros Lőrinc egykori veje, Homlok Zsolt, aki amilyen váratlanul szállt be, úgy is hagyta ott a labdarúgókat, persze egy fillér nélkül. És persze azt is elhallgatta a miniszterelnök, hogy felépítettek egy új, kilencezres stadiont a vasi megyeszékhelyen, amivel, bármilyen megdöbbentően is hangzik, nem az a legnagyobb baj, hogy az eredeti 9,6 milliárd helyett közel 16 milliárdba került, hanem hogy a fenntartására nem készült semmilyen koncepció: az NB III-as csapat néhányszázas jegyeladása és marketingbevételei nemhogy a közel félmilliárdos éves költséget, de jószerivel a melegvíz díját sem fedezi. A tulajdonjogot ugyan a 2017-es átadáskor a városra testálták, ám a 2019-ben hatalomra került ellenzék jelezte, nemkívánatos az ajándék. Dunaújvárosban a női kézilabdacsapat örülhet, egyrészt a frissen kapott állami 169 milliónak, másrészt, hogy a különböző hatóságok nem vonhatják el az összeget, így talán végi tudják játszani a szezont – még, ha utánpótláskorú játékosokkal is –, nem csődöl be a helyi akadémia.

Míg a Haladás, a DKKA és a többi, csőd felé masírozó sportegyesület fellélegezhet, addig az önkormányzatok mind nagyobb része retteghet, mikor vesz le valamelyik állami hatóság akár bejelentés nélkül pénzt a számlájukról. A sportklubokat egyik kezével simogató kormány más, hasonló ügyekben ugyanis a vaskesztyűt is puhának tartja, nem törődve vele, hogy ugyanúgy bérek, szolgáltatások függenek tőle, Budapesttől például az ötvenes évek padlássöpréseire hajazó módon szedi be a szolidaritási hozzájárulást. Az elv a Fidesz szempontjából érthető: Vasban, Újvárosban a kormánypártok újráznának áprilisban, a főváros viszont láthatóan bevehetetlen erőd, s miután az ostrom hatástalannak bizonyult, marad a kiéheztetés, mint a háború egy formája. Ez valóban veszélyhelyzet.