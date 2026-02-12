Donald Trump nem fogja győzködni Orbán Viktort, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz

Ukrajna;kormányinfó;

2026-02-12 10:52:00 CET

Semmilyen alapja nincs annak az állításnak, hogy Donald Trump megpróbálná meggyőzni Orbán Viktort Ukrajna uniós csatlakozásáról. Gulyás Gergely kifejtette, az Egyesült Államok számára az Európai Unió láthatóan nem bír különösebb jelentőséggel, ezért nem ismert, miként viszonyulna az amerikai adminisztráció egy olyan forgatókönyvhöz, amely az Európai Unió számára halálos csapást jelentene - vagyis Ukrajna EU-csatlakozásához.

Magyarország álláspontja egyértelmű: Ukrajna nem felel meg a csatlakozási feltételeknek, és a következő évtizedben sem várható ebben változás. A miniszter megjegyezte, vagyis Ukrajna csatlakozásához. Magyarország álláspontja egyértelmű: Ukrajna nem felel meg a csatlakozási feltételeknek, és a következő évtizedben sem várható ebben változás.