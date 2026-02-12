Nullához közeli az esélye, hogy Magyarországot megtámadják

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-02-12 11:01:00 CET

A Magyar Nemzet a Tisza Párt Ukrajnából érkező reakcióinak hiányát firtatja.

A miniszter azt mondta, nem kíván naivnak tűnni, mert ha az lenne, azt várná, hogy vannak olyan ügyek, amelyekben a magyar politikai élet oldaltól függetlenül képes összefogni. Szerinte Magyarországot külföldről fenyegetés éri, ilyennek kellene lennie. A magyar politikában azonban régóta, legalább Gyurcsány Ferenc óta az tapasztalható, hogy nemzeti minimum nincsen, nemhogy maximum, de még nemzeti minimum sincsen. Ez is ennek a jele, semmi sem változott - mondta.

Annak az esélye, hogy Magyarországot megtámadják, közel van a nullához - mondta egy másik kérdésre. A háborús veszély szerinte abból fakad, hogy az Európai Unió saját háborújaként tekint az Oroszország és Ukrajna között zajló háborúra, és az úgynevezett európai politika miatt fennáll a háborúba való bevonódás, belesodródás veszélye. Ez a veszély részben akkor hárítható el, ha az amerikaiaknak sikerül békét teremteni, részben pedig akkor, ha Európa változtat eddigi politikáján, és azt teszi, amit évek óta javasol a magyar kormány.