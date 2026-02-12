Világos határideje van az uniós bővítésnek

Ukrajna;Gulyás Gergely;

2026-02-12 11:26:00 CET

Brüsszelben hiába beszélnek erről időnként tényként vagy egy újfajta elfogadandó valóságként, a bővítési eljárásnak megvannak a világos szabályai, ehhez valamennyit a vállamnak hozzá kell járulnia - jelentette ki az esetleges gyorsított ukrán uniós csatlakozásról. Gulyás Gergely közölte, közös döntést lehet csak hozni, még belső alkotmányos szabályok is vannak, országgyűlési hozzájárulás és a többi. Magyarország, amíg nemzeti kormánya van, addig ehhez nem fog hozzájárulni - mondta.

A Mercosur-megállapodással kapcsolatban elmondta, helyes, hogy az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodásokat kössön a világ térségeivel, de ezek tartalmának olyannak kell lennie, hogy ne veszélyeztesse az európai mezőgazdaság és a magyar mezőgazdaság érdekeit, hanem szolgálja azokat. A megállapodás azonban ma nem ilyen, ezért Magyarország érdeke, hogy ne léphessen hatályba - fűzte hozzá.