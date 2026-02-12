Nehézség lenne a gazdaságnak, ha nem volnának vendégmunkások

vendégmunkások;Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-02-12 11:45:00 CET

Több lenne a betöltetlen álláshely és nehézséget jelentene a gazdaságnak, ha a vendégmunkásokat kivonnánk a rendszerből - közölte Gulyás Gergely az Economx kérdésére. Hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány kvótaszáma a 35 ezer. A polgári kormányzás gyakorlata szerint a külföldieknek kiadott munkavállalási engedélyek száma legfeljebb a betöltetlen álláshelyek számáig terjedhet, amely utoljára 60 ezer körül volt, ez most minden korábbinál alacsonyabb. Hangsúlyozta, az Orbán-kormány elkötelezett amellett, hogy ez a szám soha nem lehet magasabb, mint a betöltetlen álláshelyek száma Magyarországon.