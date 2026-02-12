Gulyás Gergelynek nem rémlik, hogy kapott volna tájékoztatást a Samsung SDI ügyéről

kormányinfó;

2026-02-12 12:01:00 CET

A 444 következett. A portál felvetésére, hogy Gulyás Gergely a Telex cikke előtt nem tudott-e semmit a Samsung SDI gödi gyárában történt mérgezéses esetekről, a miniszter elmondta, nem emlékszik rá, hogy kapott volna tájékoztatást. Külön nem tájékoztatták, mert a munkaügyi hatóság az illetékes, szerinte egy ilyen ügyben nagy baj lenne, ha egy miniszter tartatná be a jogszabályokat.

Minden kiemelt beruházás úgy érkezik Magyarországra, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium tárgyal, majd a megvalósítás szakaszában a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) eljár, „ez tucatszámra van így”, nem beszélhetünk rendkívüli esetről, nem Szijjártó „hozta be ide” a beruházást. „Semmilyen kivételezettség nincsen, ugyanolyan munkaügyi szabályok vonatkoznak rá, mint minden más gyárra” – fogalmazott. „Olyan Magyarországon nem fordult, és nem is fordulhat elő, hogy egy állami vezető egy hatósági eljárásba olyan értelemben avatkozzon be, hogy a törvényeket nem kell betartani. Lehet, hogy nem volt elég szigorú a törvény, de a lehető legmagasabb bírságot alkalmazták” – tette hozzá. Elmondása szerint mostanra, az évek alatt már a kiszabható munkavédelmi bírság tízszeresére nőtt, ami 100 millió forintot jelent alkalmanként, és azt gondolja, hogy ez már „visszatartó erejű” bírság.