Már négy halottja van a budakeszi robbanásnak, a tragédia megrázta a település lakóit

gázpalack;robbanás;halálos áldozatok;Budakeszi;tűzeset;

2026-02-13 12:41:00 CET

Péntek hajnalban kigyulladt egy kétszintes épület Budakeszin, a tűzoltók hivatalos tájékoztatása szerint gázpalackok robbantak fel. Győri Ottilia polgármester azt közölte, hogy 47 ember hagyta el az épületet, és a lángokat mostanra eloltották.

Egy 52 éves nő, egy 47 éves és egy 66 éves férfi is meghalt abban a robbanásban, ami péntek hajnalban történt Budakeszin, a Zichy Péter utcában – tudta meg a 24.hu. A település polgármestere arról tájékoztatta a lapot, hogy meghalt egy életveszélyes sérülésekkel kórházba szállított személy is, ő a tragédia negyedik áldozata.

Győri Ottilia elmondása szerint nagyon megrázta a település lakóit a tragédia, és újabb részleteket osztott meg a régi Sport Hotelban történt robbanással kapcsolatban. „Hajnali 2 óra 16 perckor kaptuk a riasztást arról, hogy mi történt. Nagy erőkkel kivonult a tűzoltóság, a mentők és a rendőrség, az önkéntes tűzoltók, a polgárőrség és közterület felügyelőség is. Az ingatlan teteje kezdett el lángolni, és körülbelül kétszáz négyzetméteren égett az épület, és mostanra eloltották a lángokat” – ismertette a városvezető.

Hozzátette, a tűzoltók hivatalos tájékoztatása szerint gázpalackok robbantak fel. „A mentők húsz autóval érkeztek, és 47 ember hagyta el az épületet. Sajnálatos módon négy ember elhunyt. Jelenlegi információink szerint négy ember súlyosan, kettő pedig könnyebben sérült” – tudatta Győri Ottilia. A lapnak a rendőrség is megerősítette, hogy már négy halottja van a balesetnek, míg a katasztrófavédelem érdeklődésükre azt közölte, hogy illegális gázvételezés történt az épületben.